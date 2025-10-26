«العمال الكردستاني» يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق

جبل قنديل (العراق) ـ ا.ف.ب: أعلن حزب العمال الكردستاني سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق، داعيا أنقرة إلى المضي قدمًا في الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عملية السلام.

وقال الحزب في بيان نشرته وكالة فرات للأنباء المقرّبة من الأكراد «بدأنا خطوة سحب قواتنا من تركيا تحسبًا لاحتمال خطر الصدامات وإزالة الأرضية لاحتمال وقوع أحداث غير مرغوب فيها»، وذلك خلال حفل حضره مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في جبل قنديل بشمال العراق.

ونشرت وكالة فرات للأنباء صورًا لـ25 مقاتلًا بينهم ثماني نساء، انتقلوا من تركيا إلى شمال العراق وشاركوا في المراسم الأحد، وخلفهم صورة لمؤسس حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان.

وبعد محادثات مع السلطات التركية عبر حزب المساواة والديموقراطية في أكتوبر 2024، أعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه في مايو تلبية لدعوة أوجلان بعد أكثر من أربعة عقود من القتال ضد القوات التركية، خلّفت نحو 50 ألف قتيل.

ودعا الحزب السلطات التركية إلى المضي قدما في الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عملية السلام والسماح لمسلحيه بالانتقال إلى العمل السياسي الديموقراطي.

وقال «يجب اعتماد قانون العفو الخاص بحزب العمال الكردستاني كأساس، وللمشاركة الديموقراطية يجب إصدار القوانين المتعلقة بالحريات اللازمة والاندماج الديموقراطي فورًا».