نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلي عن جهود الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالسخنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إلى شرح تفصيلي وفيلم توضيحي حول طبيعة عمل الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية، وذلك خلال جولته التفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والخدمية داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تعزيز الصناعات الوطنية ودعم التصنيع المحلي

يأتي هذا ضمن حرص الحكومة على دعم الصناعات الاستراتيجية الثقيلة التي تسهم في توطين تكنولوجيا التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وتُعد الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية من المشروعات الصناعية المهمة داخل المنطقة الاقتصادية، حيث تمثل أحد محاور دعم الصناعات المعدنية عبر إنتاج بلوكات الأنود الكربونية المستخدمة في الصناعات الكبرى مثل الألومنيوم والمعادن.

افتتاح مصنع جديد للمستلزمات الطبية

وخلال الجولة ذاتها، افتتح رئيس الوزراء ومرافقوه مصنع "سيناي للمستلزمات الطبية" المتخصص في تصنيع القفازات الطبية من خامة النتريل، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الحيوية وتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع المستلزمات الطبية.

وأكد مدبولي أن الحكومة تواصل دعم القطاع الصناعي الوطني وتشجيع إقامة المصانع التي تسهم في سد احتياجات السوق المحلية وفتح آفاق للتصدير، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت منصة رئيسية لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الصناعية.