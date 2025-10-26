نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأعلى للإعلام" يختتم الدورة التدريبية المتخصصة رقم (13) للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة رقم (13) للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية، والتي نُظمت بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.

وشارك في الدورة 21 إعلاميًا من دول مالاوي، موزمبيق، موريشيوس، ليبيريا، سيراليون، زامبيا، تنزانيا، والصومال.

وخلال فعاليات البرنامج التدريبي، التقى المتدربون بنخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجالات التسويق والإعلام والصحافة والسياسة، كما تضمن البرنامج عددًا من الزيارات الميدانية والسياحية إلى عدد من المؤسسات والمعالم البارزة، من بينها الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤسسة الأهرام، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة المعرفة، أهرامات الجيزة، قلعة صلاح الدين الأيوبي، شجرة مريم بالمطرية، بانوراما السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى سهرة نيلية على ضفاف النيل.

وأعرب المتدربون في ختام الدورة عن انبهارهم بما تشهده مصر من نهضة شاملة وتطور في جميع المجالات، مؤكدين تقديرهم العميق لدور مصر الرائد في دعم التعاون الإفريقي وتوحيد الصف الإفريقي، مشيدين بالتنظيم المتميز للدورة وحفاوة الاستقبال التي عكست عمق العلاقات المصرية الإفريقية.

حضر حفل الختام كل من المستشار ريم هندي، عضو الأمانة العامة للمجلس، والسفير سيد الصلاحي، نائب مساعد وزير الخارجية للتدريب والوافدين والتعاون الفني، والأستاذة آمال عبدالمطلب، مدير عام مركز التدريب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.