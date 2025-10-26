الطفلة الفلسطينية ريتاج: أشكر الرئيس السيسى لأنه السبب في إيقاف الحرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أكتوبر 2025 07:29 مساءً - تحدثت الطفلة الفلسطينية ريتاج جحا عن لقائها بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاعرها تجاه مصر بعد وصولها من قطاع غزة.

جاء ذلك خلال تصريحات خاصة في برنامج "المسافة صفر" المذاع على نغم إف إم وتقدمه الإعلامية إنجي أنور.

وقالت ريتاج: "أول شيء قولته للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما رأيته أمامي هو أنه السبب فى إيقاف الحرب، وشكرته كثيرا"، مضيفة أنها لم تكن تتوقع أن تلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووصفت اللقاء بأنه "المفاجأة الأجمل في حياتي" مشيرة إلى أن الرئيس كان مرحبًا بها وسعيدًا بلقائها.

وأعربت الطفلة عن شعورها بالأمان في مصر قائلة: "أشعر بالأمان والاطمئنان وأنا أعيش الآن بأرض أم الدنيا" مؤكدة أن حلمها الأكبر هو العودة إلى وطنها غزة والذهاب إلى منزلها الذي فقدته خلال الحرب.

وأضافت ريتاج بأسى: "أحلم ببناء قبر لأبي وأمي وإخوتي فور العودة إلى وطننا، فهم حتى الآن تحت الأنقاض ولم يدفنوا بعد".

كما وجهت رسالة إلى أطفال غزة، داعية الله أن يعينهم على ما يعيشونه من معاناة قاسية قائلة: "هم يرون أحداثًا أكبر من عمرهم".