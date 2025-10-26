الرياض - كتبت رنا صلاح - بحث نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الأحد، مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي.

فلسطين ومصر تبحثان تحضيرات عقد مؤتمر التعافي وإعمار غزة



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الجانبين في إطار التنسيق المستمر.

واستعرض الجانبان التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، مؤكدين أهمية ضمان توفير الدعم الدولي اللازم لجهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يلبّي احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما تم التطرق خلال الاتصال إلى الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وتوحيد الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، بما يسهم في تعزيز الموقف الفلسطيني وإعلاء المصلحة الوطنية العليا.

كما تناول الاتصال الإصلاحات التي تضطلع بها السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باعتباره خطوة تستهدف تنظيم المرحلة المقبلة وتفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال استمرار مصر في دعم السلطة الفلسطينية ومساندة جهودها لتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة إعمار قطاع غزة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.