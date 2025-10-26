نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطفلة الفلسطينية ريتاج تشكر الرئيس السيسي على إيقاف الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الطفلة الفلسطينية ريتاج جحا عن لقائها بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاعرها تجاه مصر بعد وصولها من قطاع غزة، خلال تصريحات خاصة في برنامج "المسافة صفر" على نغم إف إم، تقدمه الإعلامية إنجي أنور.

وقالت ريتاج: "أول شيء قولته للسيد الرئيس عندما رأيته أمامي هو أنه السبب في إيقاف الحرب، وشكرته كثيرًا"، مضيفة أنها لم تكن تتوقع هذا اللقاء واصفة إياه بـ "المفاجأة الأجمل في حياتي"، مشيرة إلى ترحيب الرئيس بها وسعادته بلقائها.

وعبرت الطفلة عن شعورها بالأمان في مصر: "أشعر بالأمان والاطمئنان وأنا أعيش الآن بأرض أم الدنيا"، مشيرة إلى أن حلمها الأكبر هو العودة إلى غزة والذهاب إلى منزلها الذي فقدته خلال الحرب.

وأضافت ريتاج بحزن: "أحلم ببناء قبر لأبي وأمي وإخوتي فور العودة إلى وطننا، فهم حتى الآن تحت الأنقاض ولم يُدفنوا بعد".

كما وجهت رسالة إلى أطفال غزة، داعية الله أن يعينهم على ما يعيشونه من معاناة قاسية، قائلة: "هم يرون أحداثًا أكبر من عمرهم".