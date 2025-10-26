نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باستثمارات 15 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنع "أدو مينا" لصناعة مواد البناء في السخنة الصناعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مصنع "أدو مينا لصناعة مواد البناء" (ش.م.م)، المتخصص في إنتاج القطاعات البلاستيكية (PVC) للنوافذ، ضمن نطاق المطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية (OIP)" بمنطقة السخنة الصناعية، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار رؤية الدولة لدعم الصناعات التحويلية وتعميق التصنيع المحلي.

رئيس الوزراء: دعم مستمر لمشروعات القطاع الخاص

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية ماضية في دعم مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات تسهم في رفع المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وليد جمال الدين: المصنع إضافة نوعية للمنطقة الاقتصادية

من جانبه، قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروع "أدو مينا" يمثل إضافة نوعية جديدة للمنطقة الصناعية بالسخنة، نظرًا لما يوفره من مدخلات صناعية مهمة لقطاعات التشييد والبناء.

وأكد أن الهيئة مستمرة في تقديم التسهيلات للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يعزز تنافسية المنطقة الاقتصادية كمركز صناعي ولوجستي عالمي.

استثمارات تركية بـ15 مليون دولار ومساحة 55 ألف متر مربع

وخلال مراسم الافتتاح، رحب إيمري إكسوي، المدير التنفيذي لمجموعة شركات "أدو"، برئيس الوزراء والوفد المرافق، مؤكدًا أن المصنع الجديد يمثل الخطوة الأولى في خطة استثمارية طويلة الأجل للمجموعة داخل مصر، وبداية لتوسعاتها في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح أن مجموعة "أدو" تأسست عام 1956، وتضم مصانع في 6 دول على مساحة إجمالية تبلغ 800 ألف متر مربع، وتوفر أكثر من 3500 فرصة عمل، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 80 دولة حول العالم.

وأضاف أن مصنع "أدو مينا" في السخنة يقام على مساحة 55.1 ألف متر مربع، باستثمارات تركية تبلغ 15 مليون دولار، وبدأ التشغيل التجريبي له في أغسطس 2025. ويضم المصنع قسمين رئيسيين:

قسم النوافذ PVC بطاقة إنتاجية تبلغ 15 ألف طن سنويًا.

قسم الأبواب الذي يبدأ تشغيله الفعلي في يناير المقبل بطاقة 75 ألف باب سنويًا، ويوفر نحو 100 فرصة عمل مباشرة في مراحله الأولى.

90% من المكونات محلية الصنع

وخلال الجولة التفقدية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من يوسف كروت، مدير المصنع، الذي أوضح أن العملية الإنتاجية تعتمد على مادتين رئيسيتين هما PVC وكربونات الكالسيوم، وكلاهما يتم إنتاجهما محليًا، بما يحقق نسبة مكون محلي تتجاوز 90%.

وأضاف أن مراحل الإنتاج تتضمن خلط المواد الخام ومعالجتها لتكوين مادة بلاستيكية عالية الجودة، ثم تشكيلها في قوالب وفق المقاييس العالمية، قبل فحصها وتغليفها بمواد محلية الصنع بنسبة 100% تمهيدًا لتوزيعها في السوق المصرية أو تصديرها للخارج.

منتج محلي بمعايير عالمية

واختتم رئيس الوزراء جولته بتفقد عينات من المنتج النهائي الذي يحمل بيانات تفصيلية تشمل اسم الشركة ونوع المنتج وكوده ومكان تصنيعه، مشيدًا بجودة الإنتاج والتزام المصنع بالمعايير البيئية والصناعية المعتمدة، مؤكدًا أن المشروعات الصناعية الجديدة في السخنة تؤكد نجاح الدولة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.