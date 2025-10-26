نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يشهد إعادة تشغيل مصنع "إيجيبت أنود" لإنتاج بلوكات الأنود الكربونية بالسخنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد توقف أكثر من عامين..

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إعادة تشغيل مصنع الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية (إيجيبت أنود) بالمنطقة الاقتصادية في السخنة، بعد توقف دام أكثر من عامين، وذلك عقب الانتهاء من مشروع شامل لإعادة التأهيل والتطوير.

ويعد المصنع إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث رافق رئيس الوزراء في الجولة المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات الوزارة والشركة.

عرض توضيحي للمراحل الإنتاجية

بدأت فعاليات إعادة التشغيل بعرض فيلم قصير استعرض المراحل الإنتاجية داخل المصنع بعد عملية التأهيل، إلى جانب المؤشرات التشغيلية والبيئية الجديدة، التي تعكس جاهزية المصنع للعودة بقوة إلى السوق المحلية والإقليمية.

وزير قطاع الأعمال: خطوة لتعظيم الإنتاج وتقليل الواردات

أكد وزير قطاع الأعمال أن إعادة تشغيل المصنع تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية وتعزيز القدرة الإنتاجية للشركات التابعة، مشيرًا إلى أن المصنع يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية من منتجات الأنود المستخدمة في صناعة الألومنيوم، ودعم جهود إحلال الواردات وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.

تفاصيل فنية وسوقية

وخلال العرض الفني، أوضح المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الأنود الكربوني مكون أساسي في صناعة الألومنيوم، إذ يُستهلك ما بين 0.4 إلى 0.5 طن من الأنود لكل طن من الألومنيوم المنتج، مشيرًا إلى أهمية التوريد المحلي في تعزيز التنافسية الإقليمية.

وأضاف أن سوق الأنود في الشرق الأوسط وإفريقيا يبلغ نحو 3.34 مليون طن سنويًا، منها 2 مليون طن إنتاج فعلي، فيما تبلغ فجوة الإنتاج نحو 1.34 مليون طن، بينما تحقق مصر اكتفاءً ذاتيًا جزئيًا بقدرة إنتاجية تصل إلى 0.144 مليون طن.

تاريخ المصنع وتطور التشغيل

وأوضح السعداوي أن الشركة تأسست عام 2010 بنظام المناطق الحرة الخاصة، بشراكة بين القطاع الخاص والقابضة المعدنية بنسبة 75%.

بدأ التشغيل التجريبي في عام 2015، وبلغ إجمالي إنتاجها حتى 2023 نحو 660 ألف طن بمتوسط 73 ألف طن سنويًا، قبل أن يتوقف المصنع في يوليو 2023 لأسباب فنية، ليبدأ بعدها مشروع التأهيل الكامل الذي أعاد المصنع للعمل اليوم بعد توقف دام أكثر من عامين.

شراكة استراتيجية مع “بريتش بيتروليوم”

وأشار السعداوي إلى أن عام 2025 مثّل نقطة تحول استراتيجية للشركة، من خلال توقيع اتفاقية مع شركة “بريتش بيتروليوم” في يناير 2025، بهدف تحقيق استدامة التشغيل وتمويل أعمال إعادة التأهيل ضمن خطة تمتد لخمس سنوات.

وأكد أن الرؤية الجديدة للشركة تتمثل في أن تصبح رائدة عالميًا في إنتاج أنود الكربون والفحم البترولي المحمص، لتكون ركيزة أساسية لصناعة الألومنيوم في الشرق الأوسط وإفريقيا، بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والعمالة الماهرة والممارسات المستدامة.

خطة التطوير والطاقة الإنتاجية الجديدة

تتضمن خطة التطوير إعادة تأهيل خطوط الإنتاج بتكلفة تقديرية تبلغ 5 ملايين دولار، بتمويل مبدئي من الاتفاقية مع BP.

وقد تم الانتهاء من الخط الأول في سبتمبر الماضي بطاقة 150 ألف طن سنويًا، فيما يُنتظر الانتهاء من الخط الثاني خلال الربع الأول من عام 2026 بطاقة مماثلة، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 300 ألف طن سنويًا.

دعم حكومي لتعميق التصنيع المحلي

إعادة تشغيل مصنع "إيجيبت أنود" تمثل خطوة مهمة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الصناعية، بما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في سوق الصناعات المعدنية والإنتاج المستدام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.