عاجل- الخارجية الألمانية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في الفاشر وتطالب بحماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي

أحمد جودة - القاهرة - الخارجية الألمانية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في الفاشر وتطالب بحماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي

في ظل تصاعد الأوضاع الإنسانية والأمنية بمدينة الفاشر بإقليم دارفور في السودان، دعت وزارة الخارجية الألمانية إلى وقف فوري لإطلاق النار، مع ضرورة حماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، حيث شددت برلين على أهمية وقف التصعيد العسكري في المنطقة وتجنب المزيد من المعاناة الإنسانية.

ألمانيا تطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين

أكدت الخارجية الألمانية في بيانها أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لحماية المدنيين وضمان سلامتهم، مشيرة إلى أن استمرار القتال في الفاشر يفاقم الأزمة الإنسانية ويعرض حياة الآلاف للخطر.

كما دعت إلى فتح ممرات إنسانية آمنة لتسهيل وصول المساعدات الطبية والغذائية للمتضررين، وضمان خروج المدنيين من مناطق الاشتباكات دون أي تهديد أو عوائق.

تحذير من تصعيد جديد في الفاشر

وطالبت الخارجية الألمانية جميع الأطراف بـالامتناع عن أي تصعيد جديد للأعمال القتالية في مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بمبادئ القانون الإنساني الدولي.

وأوضحت أن أي انتهاكات ضد المدنيين أو المرافق الإنسانية تُعد مخالفة صريحة للقوانين الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لاحتواء الأزمة ودعم جهود وقف إطلاق النار الشامل في السودان.

دعوات دولية لتخفيف الأزمة في دارفور

تأتي هذه الدعوة في إطار تصاعد القلق الدولي إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في دارفور، حيث تشهد المنطقة معارك عنيفة بين القوات النظامية وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى نزوح آلاف الأسر وتفاقم معاناة السكان المحليين.

وأكدت الخارجية الألمانية استعداد برلين لدعم أي جهود دولية أو إقليمية تهدف لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، مشيرة إلى أهمية الحوار السياسي الشامل كسبيل وحيد لإنهاء الصراع.