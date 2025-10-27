نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح وحدة العلاج الطبيعي بدار الهنا لرعاية المسنين بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وحدة العلاج الطبيعي والجيم بدار الهنا لرعاية المسنين التابعة لجمعية التعارف الخيرية بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز جودة خدمات الرعاية المقدمة لكبار السن.

وتفقدت الوزيرة مرافق الوحدة الجديدة وما توفره من خدمات تأهيلية وعلاجية تهدف إلى تحسين اللياقة البدنية والحالة الصحية لنزلاء الدار، مشيدة بمستوى الرعاية والاهتمام الذي يحظى به كبار السن من قبل العاملين والإدارة.

وخلال جولتها، حرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء النزلاء وإدارة حوار مفتوح معهم للاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في توفير كل أوجه الدعم والرعاية التي تضمن حياة كريمة لكبار السن بوصفهم جزءًا أصيلًا من المجتمع.

وفي هذا السياق، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، الأستاذ محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين، بتنظيم زيارة لنزلاء الدار إلى المتحف المصري الكبير عقب افتتاحه، وكذلك تعميم التجربة لباقي دور رعاية المسنين بمختلف المحافظات، تعزيزًا للجانب الثقافي والتوعوي، وتأكيدًا على دور الدولة في دمج كبار السن داخل المجتمع وإثراء حياتهم بتجارب إنسانية وثقافية مميزة.



