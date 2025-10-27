نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- سفير بريطانيا يقدم أوراق اعتماده للرئيس السيسي ويؤكد: شراكة راسخة بين بلدينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم السفير البريطاني الجديد في القاهرة مارك برايسون-ريتشاردسون أوراق اعتماده إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا سعادته واعتزازه ببدء مهمته رسميًا سفيرًا للمملكة المتحدة لدى مصر، ومشددًا على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.

وقال السفير البريطاني في بيان صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة: "أعرب عن امتناني العميق للترحيب الحار الذي حظيت به، وأتطلع بحماس كبير إلى هذا الفصل الجديد من العلاقة الطويلة بين بلدينا.

تربط المملكة المتحدة ومصر شراكة راسخة ودائمة مبنية على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالازدهار والأمن والتقدم".

وأكد السفير أن العلاقات المصرية البريطانية تشهد تعاونًا وثيقًا في العديد من المجالات، من بينها تنمية الاقتصاد وتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي، إلى جانب التعاون في مواجهة تغير المناخ وتطوير التعليم وتشجيع السياحة.

وأوضح أن الشركات البريطانية استثمرت أكثر من 40 مليار دولار في مصر خلال العقد الماضي، ما يجعل المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في البلاد، إضافة إلى دعم آلاف فرص العمل للمصريين.

وأشار إلى أن مصر تمثل وجهة مفضلة للبريطانيين، إذ يزور البلاد سنويًا نحو مليون سائح بريطاني، يجذبهم تاريخها العريق وثقافتها النابضة بالحياة وكرم ضيافتها المعروف.

وأضاف السفير برايسون-ريتشاردسون أن العلاقات بين البلدين تشهد نموًا في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة، موضحًا: "في الصيف الحالي، كنا فخورين بالإعلان عن تمويل حكومي بريطاني بقيمة 300 مليون دولار لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، في خطوة تعكس التزامنا المشترك بمستقبل أكثر خضرة واستدامة".

وتابع: "لكننا لن نتوقف عند هذا الحد، ففي يوليو الماضي أعلنت حكومتانا عن الطموح المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ونتطلع إلى الاحتفال بهذه الخطوة قريبًا عبر زيارة رئيس الوزراء البريطاني لمصر ومؤتمر استثماري رفيع المستوى، وهي فرصة لقادتنا لمناقشة القضايا الإقليمية الملحة وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي".

وأكد السفير أن مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى دورها الحيوي كوسيط رئيسي في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وموقفها الثابت الداعي إلى السلام المستدام في الشرق الأوسط والسودان، وقال: "المملكة المتحدة تقف بثبات إلى جانب مصر وشركائها في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي".

واختتم السفير البريطاني تصريحاته بالتأكيد على التزامه بمواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين، قائلًا: "مع بدء مهمتي في مصر، أنا ملتزم بالبناء على الأسس المتينة التي تجمعنا والعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية وشعبها لتحقيق تطلعاتنا المشتركة نحو مستقبل مزدهر ومستقر".