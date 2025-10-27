نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزير مالية إسرائيل: الحرب لم تنته في غزة ونزع السلاح هو الاختبار الحقيقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الحرب على غزة لم تنته بعد، موضحًا أن الاختبار الحقيقي سيكون في نزع السلاح من قطاع غزة، وذلك في تصريحات تعكس استمرار النهج التصعيدي داخل الحكومة الإسرائيلية تجاه القطاع.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 68،527 شهيدًا و170،395 مصابًا منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن المستشفيات استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية 8 شهداء و13 مصابًا جراء الغارات المستمرة.

كما نقلت وسائل إعلام عبرية عن حركة حماس تأكيدها أن قضية الأسرى الفلسطينيين ستبقى على طاولة البحث الدائم في اجتماعات القيادة الفلسطينية، مشددة على أن ملف الأسرى قضية وطنية بامتياز، وأن الحركة تأمل في إطلاق سراحهم ضمن الصفقة المرتقبة.

وأضافت الحركة أن اللجنة الإدارية في غزة يجب أن تنتهي إما بإجراء انتخابات شاملة أو بتشكيل حكومة فلسطينية توافقية، مؤكدة رفضها القاطع لفصل غزة عن الضفة الغربية، ومشددة على أن غزة والضفة تمثلان وحدة وطنية واحدة لا يمكن تجزئتها.