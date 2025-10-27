نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في الفاشر وأنحاء السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت الأمم المتحدة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وفي جميع أنحاء السودان، في ظل تصاعد حدة القتال وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأعرب توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، عن قلقه البالغ إزاء تزايد أعداد الضحايا المدنيين وحالات النزوح القسري نتيجة القصف المكثف والهجمات البرية التي اجتاحت المدينة، مؤكدًا أن مئات الآلاف من المدنيين باتوا محاصرين في ظل انقطاع طرق الفرار، ويواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والرعاية الصحية والأمن.

الأمم المتحدة: يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان

شدد فليتشر على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المحتاجين، موضحًا أن الوكالات الإنسانية تمتلك إمدادات منقذة للحياة، إلا أن الهجمات المكثفة جعلت إيصالها شبه مستحيل.

وأشار إلى أن العاملين المحليين في المجال الإنساني يواصلون إنقاذ الأرواح رغم المخاطر، داعيًا إلى السماح للمدنيين بالمرور الآمن وتمكينهم من الحصول على المساعدات.

وأضاف: "يجب السماح للفارين إلى مناطق أكثر أمانًا بالقيام بذلك بأمان وكرامة، وحماية من يبقون في أماكنهم، بما فيهم العاملون الإنسانيون، وأن تتوقف الهجمات على المدنيين والمستشفيات والعمليات الإنسانية فورًا".

دعوة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

وأكد فليتشر كذلك على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مذكّرًا جميع أطراف النزاع في السودان بالتزاماتهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2736 لعام 2024، الذي يطالب قوات الدعم السريع برفع الحصار عن الفاشر، ويدعو إلى وقف فوري للقتال وتهدئة الأوضاع في المدينة ومحيطها.