نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بعد سقوط الفاشر.. الأمم المتحدة تطالب بوقف توريد السلاح إلى السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، إلى وقف توريد الأسلحة إلى الأطراف المتورطة في الصراع السوداني، محذرًا من أن التدخل الخارجي في السودان يقوّض آفاق السلام ويزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد.

وقال جوتيريش، خلال تصريحاته على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في ماليزيا، إن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في وقف تدفق الأسلحة إلى السودان، مؤكدًا أن استمرار الصراع يهدد استقرار المنطقة بأسرها.

ميليشيا الدعم السريع تسيطر على مدينة الفاشر

وفي تطور ميداني خطير، سيطرت ميليشيا الدعم السريع صباح اليوم الإثنين على مدينة الفاشر في إقليم دارفور، والتي كانت آخر معقل للجيش السوداني في الولاية، وسط انتهاكات وجرائم مروعة بحق المدنيين، وفقًا لمصادر محلية وتقارير إعلامية.

الحكومة السودانية تدين الجرائم والانتهاكات

من جانبها، أدانت الحكومة السودانية بأشد العبارات ما وصفته بـالجرائم الممنهجة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع المتمردة بحق المواطنين الأبرياء، مؤكدة أن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وجريمة حرب مكتملة الأركان.

وأشارت الحكومة إلى أن الميليشيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن وفاة الأمير عبدالقادر منعم منصور، ناظر عموم قبائل دار حمر، بعد منعه من السفر لتلقي العلاج وعدم توفير الرعاية الصحية اللازمة له، معتبرة أن الحادثة قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

كما أكدت الحكومة أن استهداف رموز الإدارة الأهلية والعمد والنظار في ولايتي كردفان ودارفور، يمثل تصعيدًا خطيرًا وعدوانًا ممنهجًا ضد مكونات المجتمع السوداني، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإقليمية بالتحرك العاجل لإدانة هذه الممارسات الوحشية، ومحاسبة مرتكبيها حمايةً للمدنيين وصونًا لحقوق الإنسان.