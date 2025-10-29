نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: رابطة الأندية لم تتلقى أي خطابات من اتحاد الكرة بشأن المنتخب الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن رابطة الأندية المصرية المحترفة، بريئة من أزمة منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب والتي ستقام في قطر.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" حافظ كويس جدًا طريقة المسؤولين عن اتحاد الكرة، في تصدير المشاكل، وتحميلها لأطراف أخرى، وقصة حلمي طولان ومنتخب مصر الثاني نسمع عنها في الحواديت".

وتابع:" رابطة الأندية ليست المسؤلة في أزمة منتخب مصر، واتحاد الكرة المسئول، وكان يجب عليه أن يخطر الرابطة بعد القرعة بارتباط المنتخبات الوطنية".

وشدد:" رابطة الأندية لم تتلقى أي خطط من حلمي طولان، واتحدى اتحاد الكرة أن يخرج خطاب رسمي لرابطة الأندية ببرنامج المنتخب".

وأضاف:" في حالة حل الأزمة سيكون في الخفاء عن طريق مطالمة بين أحمد دياب وهاني أبوريدة، وفي حالة عدم التواصل لحل سيتم الهجوم على حلمي طولان".

وأكمل:" ما السبب وراء عمل منتخب مصر الثاني، هل ليؤهل بعض اللاعبين للمنتخب الأول ويكون بديلا له، وهناك بعض اللاعبين رفضت الانضمام للمنتخب الثاني، واتحاد الكرة لم يجوء على اتخاذ أي ر فعل".

وأردف:" لاعبي بيراميدز ممكن ينضموا للمنتخب ويلعبوا أول مباراتين فقط، وبعد ذلك ينضوا لفريقهم لخوض مباراة إنتركونتيننتال، واقترح على هاني أبوريدة، أن يحصل على موافقة حسام حسن، بتأخير نهاية بطولة الدوري، وتأجيل استعدادات المنتخب لكأس العالم حتى 2 يونيو ويقوم بتغيير برنامجه وسأكون أول الداعمين له في حالة الحصول على الموافقة وتقديمها لرابطة الأندية".

وزاد:" على اتحاد الكرة أن يوفر الملاعب لحلمي طولان، وهل المنتخب الثاني سيقف على لاعبي بيراميدز، في حالة عدم ضمهم".

وأتم:" اتحاد الكرة يقف بعيد ولا يتدخل، ومن يتحدث يتحمل المشكلة ويتم الهجوم الأول، وهل منتخب مصر الثاني تم عمله بما هو متاح من اللاعبين أم لا، ولا أعرف سبب تصدير أزمة مواعيد منتخب مصر الثاني للرابطة".