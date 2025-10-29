نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخـارجية تشكر الرئيس على ضم شهداء الوزارة إلى المستفيدين من صندوق تكريم الشهداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتقدم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وكافة العاملين بها وأسر شهدائها بخالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهات فخامته الكريمة بضم شهداء وزارة الخارجية من المتوفين أثناء أداء مهامهم بالخارج إلى المستفيدين من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وقد أكد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على ما يعكسه هذا القرار من تقدير السيد رئيس الجمهورية لتضحيات أبناء وزارة الخارجية الأوفياء، الذين يؤدون مهامهم الوطنية بشرف وتفان في مختلف أنحاء العالم، ويمثلون مصر خير تمثيل في خدمة مصالحها وصون مكانتها، مشددًا على ما تجسده هذه اللفتة الكريمة من حرص دائم لفخامة رئيس الجمهورية على تكريم أبناء الوطن المخلصين الذين يضحون في سبيل رفعة مصر وخدمتها داخل البلاد وخارجها، وتأتي امتدادًا لنهج الدولة في الوفاء لشهدائها الأبرار من القوات المسلحة والشرطة وتقدير أسرهم.

وتؤكد وزارة الخارجية علي حرص كافة العاملين بها بالداخل والخارج علي استمرار البذل والعطاء والتفاني في العمل والتضحية بالغالي والنفيس في خدمة الوطن العزيز وإعلاء رايته والذود عن مصالحه.