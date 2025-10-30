مرشح بالقائمة الوطنية: المشهد الانتخابي يعكس وعيًا سياسيًا متزايدًا وما يُشاع حول المال السياسي غير صحيح

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أكتوبر 2025 01:36 مساءً -

قال أحمد عصام نائب رئيس حزب المؤتمر، ومرشح لانتخابات مجلس النواب 2025 عن القائمة الوطنية، إن المشهد الانتخابي الحالي يعكس حالة من الوعي والمنافسة الوطنية الجادة بين المرشحين، ويؤكد أن المشاركة السياسية أصبحت ركيزة أساسية في وجدان المواطن المصري.

وأضاف عصام، أن ما تشهده الدوائر من تفاعل شعبي واسع يعبر عن ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، وإيمانهم بأهمية دور مجلس النواب في دعم مسيرة الدولة نحو التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب من النواب العمل بروح الفريق لخدمة المواطن وتلبية احتياجاته.

وأكد مرشح القائمه الوطنية لمجلس النواب بالفيوم، أن ما يُشاع حول استخدام المال السياسي في بعض الدوائر الانتخابية لا يمت للحقيقة بصلة، موضحًا أن المنافسة تسير في أجواء نزيهة تعكس وعي الناخب المصري الذي أصبح أكثر إدراكًا لمسؤوليته في اختيار من يمثله بإرادته الحرة.

وأشار عصام الي أن حزب المؤتمر، يولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم مرشحين يتمتعون بالكفاءة والخبرة، وقادرين على التواصل مع المواطنين بشكل مباشر، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية على أرض الواقع، مؤكدًا التزامه بخدمة أبناء الوطن والعمل على تلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات.