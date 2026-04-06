كيلو البوري يقترب من الـ 200 جنيه.. أسعار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 12:33 مساءً - شهدت أسواق الأسماك في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، مع توفر كميات جيدة من مختلف الأنواع داخل محال البيع، ما ساعد على الحفاظ على توازن السوق دون تغييرات ملحوظة مقارنة بالأيام الماضية.
أسعار الأسماك اليوم في مصر
- جولة ميدانية داخل محال بيع الأسماك أظهرت ثبات أسعار الأنواع الشائعة، حيث سجل كيلو السردين نحو 180 جنيهًا.
- بينما تراوح سعر كيلو السمك البلطى بين 80 و120 جنيهًا بحسب الحجم.
- أما سمك "البورى" سجل سعر الكيلو نحو 180 جنيهًا.
- وسعر "الماكريل" تراوح بين 100 و150 جنيهًا حسب الجودة وحجم السمكة.
- وعن الأنواع الأعلى سعرًا، فقد بلغ سعر كيلو الشخورة 150 جنيهًا.
- بينما سجل سعر كيلو المرجان 250 جنيهًا.
- كما وصل سعر كيلو الدنيس إلى نحو 250 جنيهًا في بعض الأسواق.
- وبالنسبة للبربون، فقد استقر سعره عند نحو 320 جنيهًا للكيلو.
أسعار المأكولات البحرية والأنواع الأخرى
- فيما يخص المأكولات البحرية، تراوح سعر كيلو السبيط بين 150 و300 جنيه بحسب الحجم.
- بينما سجل الفيليه نحو 190 جنيهًا للكيلو.
- كما سجل كيلو اللمبوكة نحو 150 جنيهًا.
- وأما عن سعر كيلو سمك الإبرة فهو وصل لـ 220 جنيهًا.
- سعر كيلو سمك الدراك 200 جنيه.
- بينما وصل سعر كيلو سمك الخضر إلى 250 جنيهًا.
- أما المكرونة البحرية فبلغ سعر الكيلو نحو 200 جنيه.
- وسمك الفراخ سجل 200 جنيه في عدد من المحال.