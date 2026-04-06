بكام كيلو التفاح؟.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 12:33 مساءً - أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 6 أبريل 2026 في الأسواق، شهدت حالة من الاستقرار النسبي مع بداية التعاملات الصباحية، وذلك بالتزامن مع توافر كميات كبيرة من المنتجات الطازجة في الأسواق الشعبية والمحال التجارية، وأسهم هذا التوازن في الأسعار في تنشيط حركة البيع والشراء، مما خلق شعورًا بالارتياح بين المواطنين.

سعر الخضروات اليوم في مصر

كشفت جولة ميدانية داخل الأسواق أن معظم أصناف الخضروات مستقرة، مع تنوع المعروض بما يلبي احتياجات المواطنين اليومية، وجاءت الأسعار كما يلي:

وصل سعر كيلو الطماطم عند 25 جنيهًا.

كما سجل أيضًا سعر كيلو الخيار من 20 إلى 30 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الفلفل البلدي من 20 إلى 30 جنيهًا.

بينما سجل سعر كيلو الكوسة من 20 إلى 30 جنيهًا.

أما عن سعر كيلو الجزر فهو من 20 إلى 30 جنيهًا.

كما أن سعر كيلو الباذنجان وصل لـ 15 جنيهًا.

يبدأ سعر كيلو البطاطس من 20 جنيهًا.

كيلو البصل الأحمر وصل إلى 25 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الملوخية حوالي 30 جنيهًا.

وصل أيضًا سعر كيلو البامية 40 جنيهًا.

تتراوح قطعة الكرنب من 30 إلى 35 جنيهًا.

أخيرًا وصل سعر كيلو الزيتون لـ 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في الأسواق المصرية

أما أسواق الفاكهة، فقد شهدت استقرارًا ملحوظًا، مع توافر الفواكه الموسمية بكميات مناسبة، وكانت الأسعار على النحو التالي: