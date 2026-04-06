قائمة معلقين الكلاسيكيو كاملة.. معلق مباراة ميلان ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 12:33 مساءً - يترقب عشاق الكرة الإيطالية قمة قوية تجمع بين فريق نابولي ضد نظيره اي سي ميلان، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026، في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا بين الفريقين.

موعد مباراة ميلان ضد نابولي

من المقرر أن تُقام المباراة مساء اليوم الإثنين، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

نابولي يواجه ميلان في مواجهة انتزاع الوصافة

يدخل نابولي المباراة بقيادة مدربه أنطونيو كونتي بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق سلسلة من النتائج الإيجابية مؤخرًا، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة الانتصارات وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

في المقابل، يخوض ميلان اللقاء تحت قيادة ماسيميليانو أليجري، بطموح تحقيق الفوز لمواصلة مطاردة الصدارة، في ظل المنافسة الشرسة على لقب الكالتشيو هذا الموسم.

معلق مباراة نابولي ضد ميلان في الدوري الإيطالي

تحظي مواجهة نابولي وميلان باهتمام كبير، حيث سيتم نقلها مباشرة عبر عدد من المنصات الرقمية والقنوات الرياضية.

ويمكن للجماهير متابعة اللقاء عبر منصة StarzPlay، بصوت المعلق عامر عبدالله، إلى جانب إمكانية مشاهدتها من خلال تطبيق STC TV بنفس التعليق.

كما تُبث المباراة أيضًا عبر منصة شاشا، والتي توفر تغطية مميزة بصوت المعلق علي دراج، ما يمنح المشاهدين خيارات متعددة للاستمتاع بالقمة المرتقبة وفقًا لتفضيلاتهم.