تعرف على موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى كأس السوبر المصري 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 أكتوبر 2025 04:28 مساءً - يلتقي فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز فى مباراة قوية ضمن منافسات نصف نهائي النسخة الجديدة من بطولة السوبر المصري ، المقرر إقامتها فى الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر.

وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يشارك بيراميدز وصيف بطولة الدوري بالكارت الذهبي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2025

الخميس 6 نوفمبر - نصف النهائي

الزمالك × بيراميدز - 7:30 مساء

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات، وحصد الأهلي اللقب وقتها بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

سجل أبطال السوبر المصري

وحسم الأهلي لقب السوبر المصري 15 مرة ليصبح الأكثر تتويجا بلقب البطولة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عقوبات الانسحاب من بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر المقبل.

وتضمنت اللائحة أن الاعتذار عن عدم المشاركة قبل إخطار الأندية المشاركة بمواعيد السوبر "غرامة مليون جنيه وحرمان من المشاركة في السوبر لمدة عام"، والانسحاب من السوبر "غرامة 5 ملايين جنيه وحرمان من المشاركة في السوبر لمدة عامين".

يحصل الفريق الفائز بلقب بطولة السوبر المصرى، التى ستقام فى الإمارات فى الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر المقبل، على 300 ألف دولار، على أن يحصل الفريق الوصيف على 200 ألف دولار، كما يحصل كل فريق مشارك فى البطولة، وهم: الأهلى والزمالك وبيراميدز وسيراميكا على 50 ألف دولار نظير المشاركة.