انتهاء الشوط الأول من مباراة الأهلى والمصرى بالتعادل السلبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 نوفمبر 2025 09:36 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري المقامة حالياً باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز بالتعادل السلبي.

ويُدير اللقاء أمين عمر ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب وفي غرفة الفار الحكم محمود دسوقي ويعاونه طارق مصطفى.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة هادئة من الفريقين ، إلى أن تحسّن أداء الأهلي بشكل تدريجي حيث نشط أداؤه مُعتمداً على إنطلاقات زيزو وتريزيجيه وطاهر ، فيما إعتمد المصري على الهجمات المرتدة.

ضغط الأهلي ، وسدد زيزو ضربة حرة مباشرة تصدى لها حارس الفريق البورسعيدي ، بعدها نال محمود حسن تريزيجيه بطاقة صفراء في الدقيقة 19 للخشونة.

واصل الأهلي الضغط على المصري وأهدر جراديشار وياسين مرعي أكثر من فرصة خطرة ، وكاد جراديشار يسجل هدف التقدم بعدما سدد عرضية من ديانج لكن حارس المصري أنقذها ببراعة قبل أن تدخل الشباك.

واصل الأهلي السيطرة على مجريات اللقاء وانطلق طاهر محمد طاهر بهجمة لكنه سدد الكرة بعيداً عن الشباك وتواصل الأداء الهجومي الأهلاوي مع الدفاع المُحكم من المصري لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



تشكيل الأهلى أمام المصري



ـ حراسة المرمى: محمد الشناوي.

ـ خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

ـ خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر.

ـ خط الهجوم: نيتس جراديشار.

البدلاء : مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الله.



تشكيل المصري لمباراة الأهلي



- حراسة المرمى : محمود حمدي

- خط الدفاع : أحمد عيد ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي

- خط الوسط : بونور موجيشا ، مصطفى أبو الخير ، عبد الرحيم دغموم ، محمود حمادة ، حسن علي

- خط الهجوم: منذر طمين.

البدلاء: عصام ثروت، كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد منصور، أحمد عامر، حسين فيصل، أحمد القرموطي، عمر الساعي ، كينجسلي ايدوو.

ويدخل الأهلي مباراة المصري فى المركز الثالث في جدول تريب مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة من 11 مباراة ، أما المصري فيحتل المركز الخامس برصيد 19 نقطة من 11 مباراة.