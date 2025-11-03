نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: مصر تنفذ مشروعًا قوميًا للصوامع لزيادة السعة التخزينية للقمح وتستعد لاستضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع المنعقدة في الدوحة، أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات استراتيجية تستهدف تعزيز الأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين، في وقت يشهد العالم تحديات متصاعدة تتعلق بالجوع والفقر.

كما كشف استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي مخصص لإعادة إعمار قطاع غزة، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يعانيها سكان القطاع.

مشروع قومي لزيادة السعة التخزينية للقمح والحبوب

أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تنفذ مشروعًا قوميًا لإنشاء الصوامع وتطوير منظومة التخزين، بهدف زيادة السعة التخزينية للقمح والحبوب ورفع كفاءة التعامل مع المخزون الاستراتيجي، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الهدر والمحافظة على جودة المحاصيل.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة لتوفير بنية تحتية متطورة تدعم قدرة مصر على مواجهة التقلبات العالمية في الأسواق الغذائية.

دعم صغار المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي

أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشروعات متخصصة تستهدف دعم صغار المزارعين وتحسين مستويات الإنتاج الزراعي، من خلال توفير تقنيات حديثة وتوسيع برامج الدعم الفني والخدمات الزراعية، بما يساعدهم على زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، ويسهم في تنمية المجتمعات الريفية.

المجاعة في غزة تكشف آثار الصراعات على حياة المدنيين

لفت رئيس الوزراء، خلال إلقائه الكلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن الجوع والفقر ما زالا من أخطر التحديات التي يواجهها العالم، مؤكدًا أن ما يشهده قطاع غزة من مجاعة يعكس بوضوح كيف تدمر الصراعات حياة الأشخاص وتعمّق الأزمات الإنسانية.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتقديم الدعم والإغاثة للسكان المتضررين في القطاع.

مصر تخطط لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

وكشف مدبولي عن أن مصر تستعد لتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، بهدف حشد الجهود الدولية والإقليمية لتوفير الدعم اللازم لإعادة بناء البنية التحتية والمرافق المتضررة، وتمهيد الطريق أمام تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع عبر تحركات فاعلة ومستدامة.