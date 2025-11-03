نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة القاهرة يستقبل رئيس جامعة بكين لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور غونغ تشي هوانغ رئيس جامعة بكين، والوفد رفيع المستوي المرافق له، وممثلى السفارة الصينية بمصر، لبحث سبل التعاون بين الجامعتين في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وتناول اللقاء، بحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعتين وإمكانية إنشاء برامج دراسية بدرجات مشتركة أو مزدوجة في مجالات الذكاء الإصطناعي، والآثار، وعلوم وتكنولوجيا الطاقة، والدراسات الشرقية، والطب، وغيرها، وانتاج المشروعات البحثية المشتركة، بالإضافة إلى بحث تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإمكانية تأسيس فرع لجامعة بكين داخل مقر الفرع الدولي لجامعة القاهرة، فضلا عن توجيه الدعوة لإنضمام جامعة القاهرة إلى التحالف الدولي الذي أسسته جامعة بكين بهدف تعزيز التعاون في التعليم العالي في عصر الذكاء الرقمي، والذي يضم جامعات من الصين وبريطانيا وفرنسا واستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.

ورحب الدكتور محمد سامي عبدالصادق، خلال كلمته، برئيس جامعة بكين في زيارته الأولى لمصر ولجامعة القاهرة، شاكرا له التهنئة بافتتاح المتحف المصري الكبير، ومؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التى تربط بين مصر والصين، ومشيدًا بالتعاون الوثيق بين جامعتي القاهرة وبكين، ومرحبا بالدعوة الكريمة لزيارة جامعة بكين والانضمام إلى التحالف الدولي الذي أسسته بهدف تعزيز التعاون في التعليم العالي في عصر الذكاء الرقمي، كما وجه سيادته الدعوة لرئيس الجامعة والوفد المرافق له للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جامعة القاهرة خلال شهر أكتوبر 2026.

كما وجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بتشكيل لجنة مشتركة بين الجامعتين برئاسة د. محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث لبحث آليات الانضمام للتحالف الدولي والعمل على توسيع أطر التعاون المشتركة بين الجامعتين خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور غونغ تشي هوانغ رئيس جامعة بكين، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة، مشيرًا إلى أوجه التعاون القائمة بين جامعة بكين وجامعة القاهرة من خلال افتتاح معهد كونفوشيوس عام 2007 والذي يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الجانبين، وأن العديد من المصريين لديهم اهتمام كبير بدراسة اللغة الصينية، متطلعًا إلى توسيع نطاق التعاون مع جامعة القاهرة في مختلف المجالات لا سيما الآثار، والذكاء الاصطناعي، والطب، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

كما وجه د. غونغ تشي هوانغ، الدعوة إلى د.محمد سامي عبد الصادق لزيارة جامعة بكين للإطلاع على العملية التعليمية والبحثية بداخلها، والانضمام للتحالف الأكاديمي الدولي الذي أسسته الجامعة، والمعروف اختصارا باسم (DI‑IDEA) بهدف تعزيز التعاون في التعليم العالي في عصر الذكاء الرقمي.

حضر اللقاء، من جامعة القاهرة الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهير رمضان عميد كلية العلوم، والدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار، والدكتور شريف عوض وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رحاب محمود مدير معهد كونفوشيوس ورئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب، والدكتورة هايدي بيومي مدير مكتب التعاون الدولي بجامعة القاهرة، ومن جامعة بكين د.وانغ جون رئيس مستشفى الشعب التابع للجامعة، ود.شن روي ون عميد كلية علم الآثار والمتاحف، ود.شياو يون فِنج عميد كلية الفيزياء، ود.لين فِنج مين نائب مدير مكتب العلوم الإنسانية والاجتماعية، ونائب مدير مكتب التطوير الأكاديمي، وأستاذ قسم اللغة العربية بكلية اللغات الأجنبية، ود. لي يون مدير مكتب العلاقات الدولية، وتسوي جُه نائب مدير مكتب العلاقات الدولية، والسيد لوتشون شنغ المستشار التعليمي بسفارة الصين بمصر.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا، والتقاط بعض الصور التذكارية، كما عقد الجانبان اجتماعًا بقاعة أحمد لطفي السيد برئاسة د.محمود السعيد لمناقشة مجالات التعاون المستقبلية.