ضمن صفقة التبادل .. الاحتلال الإسرائيلى يسلم جثامين 45 شهيدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 نوفمبر 2025 02:32 مساءً - سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، جثامين عشرات الشهداء الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك في إطار صفقة التبادل الجارية مع حركة حماس، والتي تشرف عليها جهات دولية وإنسانية.

كم عدد الجثامين التي تم تسليمها اليوم؟

ذكرت مصادر فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي سلّم 45 جثمانًا لشهداء فلسطينيين عبر معبر كيسوفيم الواقع وسط قطاع غزة، ضمن الدفعة السادسة من الصفقة.

ماذا تضمنت صفقة التبادل الأخيرة بين إسرائيل وحماس؟

جاء هذا التطور بعد أن سلمت حركة حماس، جثث ثلاثة من أسرى الاحتلال إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في خطوة تندرج ضمن صفقة التبادل المتفق عليها مؤخرًا.

كم بلغ إجمالي عدد الجثامين التي أفرج عنها الاحتلال حتى الآن؟

حتى هذه الدفعة، بلغ إجمالي عدد جثامين الشهداء الذين أفرج عنهم الاحتلال 255 شهيدًا، وفقًا لإحصاءات الجهات الفلسطينية المختصة بملف الشهداء والمفقودين.

ما حالة الجثامين التي تمت إعادتها؟

أفادت التقارير الميدانية بأن معظم الجثامين ظهرت عليها آثار تعذيبٍ شديدٍ وتشويهٍ متعمدٍ للملامح، بالإضافة إلى تقييدٍ واضحٍ وعلامات دهسٍ بآلياتٍ عسكرية، مما جعل التعرف على هويات الشهداء أمرًا بالغ الصعوبة بالنسبة لذويهم.