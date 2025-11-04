الرياض - كتبت رنا صلاح - مع بداية صباح الأحد، انطلقت أمانة منطقة الرياض في تطبيق نظام جديد لإدارة مواقف السيارات داخل حي العليا الغربي، في خطوة تُعد من أهم ملامح تنظيم الحركة المرورية وتحسين جودة الحياة في الأحياء الحيوية داخل العاصمة . هذا النظام، الذي حمل عنوان "المواقف المدارة المجانية"، لا يقوم على فرض رسوم كما يعتقد البعض، بل يركز على منح الأولوية لسكان الحي وزوارهم فقط، بعيدًا عن ازدحام المركبات القادمة من المناطق التجارية المجاورة، وهذه الخطوة لم تأتِ عبثًا ولا فجأة، بل ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة الانضباط للطرق الداخلية، وضمان حق الساكن في إيجاد موقف أمام منزله دون معاناة يومية، خاصة في أحياء أصبحت تشهد تداخلًا كبيرًا بين النشاط السكني والتجاري مثل حي العليا ظسفصح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نظام جديد لمواقف السيارات في حي العليا بالرياض يبدأ التنفيذ رسميًا.. أولوية للسكان وتنظيم صارم للوقوف

أوضحت أمانة الرياض أن هذا التنظيم جاء لمعالجة واحدة من أكثر المشكلات الحضرية انتشارًا: الوقوف العشوائي وتسرب المركبات التجارية إلى الشوارع الداخلية. فالكثير من الموظفين والمتسوقين كانوا يستخدمون شوارع الحي كمواقف مجانية طوال اليوم، مما يحرم السكان من أماكنهم الطبيعية ويخلق ضغطًا مروريًا يستنزف الوقت والجهد والراحة اليومية.

لماذا هذا القرار؟ وما الهدف منه؟

الهدف اليوم بسيط ومباشر: توفير مواقف عادلة للسكان منع التكدس والازدحام داخل الأحياء تنظيم استخدام المواقف وضبط الاستغلال الخاطئ رفع جودة الحياة وتحسين البيئة العمرانية

تصاريح رقمية بدل العشوائية

النظام الجديد يعتمد بالكامل على التقنية، وهذا عنصر جوهري في نجاحه. لن ترى مراقبين يجولون في الشوارع ولا ورقة على الزجاج الأمامي للمركبات. كل شيء يتم إلكترونيًا عبر تطبيق "مواقف الرياض"، المتصل ببوابة "نفاذ" للتحقق من بيانات السكان وعناوينهم الوطنية.

كيف يعمل النظام؟

سكان الحي يسجلون مركباتهم ويحصلون على تصريح دائم

الزوار يحصلون على تصريح مؤقت لمدة محددة

التعرف على المركبات يتم عبر نظام آلي مرتبط بأرقام اللوحات

متابعة المخالفات إلكترونيًا دون تدخل بشري

ماذا عن المخالفين؟

نظام واضح وصارم:

من يقف بدون تصريح يتم رصده إلكترونيًا

من يطيل الوقوف كزائر عن الحد المحدد تُسجل عليه مخالفة

الغرض ليس العقاب، بل الحفاظ على النظام ومنع الاستغلال غير العادل للمساحات العامة.

انعكاسات القرار على الحياة اليومية في الرياض

هذا القرار لا يخص حيًا واحدًا فقط؛ بل يُعد نموذجًا أوليًا سيتم تطبيقه في أحياء مشابهة لاحقًا. أحياء كثيفة النشاط، مزدحمة زوارًا، وقريبة من المراكز التجارية، تبدأ اليوم فصلًا مختلفًا في أسلوب إدارة الحركة.

الأثر المتوقع يشمل: