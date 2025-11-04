وزيرة التنمية المحلية تختتم الأسبوع الأول من مبادرة "الحزم التدريبية" لبناء كوادر الإدارة الحكومية

الرياض - كتبت رنا صلاح - اختتمت وزارة التنمية المحلية بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات الأسبوع الأول من مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية، والتي تنفذ برعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وبإشراف الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة.

وتناول البرنامج الأول من المبادرة، الذي استمر ثلاثة أيام بعنوان “إعداد المكاتبات والمخاطبات والعروض للقيادة العليا”، عدداً من المحاور الهامة أبرزها أسس كتابة المخاطبات والتقارير الرسمية، والصياغة المنضبطة للمكاتبات الفنية، إلى جانب استخدام أدوات التحول الرقمي في إعداد العروض الفنية والرسومية الموجهة لمتخذي القرار.

وأكدت الوزيرة أن المبادرة تأتي في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، وتستهدف بناء جدارات مهنية وإدارية للعاملين، دعمًا لرؤية مصر 2030 نحو “جهاز إداري كفء وفعال”.

كما أوضحت أن البرامج التدريبية تهدف إلى تعزيز قدرات القيادات التنفيذية والمكاتب الفنية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والجودة في الأداء المؤسسي.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام الجوهري أن المبادرة تسعى إلى تعزيز المهارات الفنية والإدارية للعاملين من خلال التدريب النوعي وتبادل الخبرات بين القطاعات الحكومية، مشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تنفيذ برنامجين جديدين هما”آليات الحوكمة وأفضل الممارسات في إعداد اللوائح المالية والإدارية” من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري و”أساسيات قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018″ من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري.