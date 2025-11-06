غلق كلي لشارع الأشراف بمصر القديمة لمدة 15 يومًا لأعمال رفع الكفاءة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 نوفمبر 2025 05:34 مساءً - أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تنفيذ أعمال رفع كفاءة بشارع الأشراف في منطقة مصر القديمة، الأمر الذي يستلزم الغلق الكلي للشارع في الاتجاه القادم من ميدان مجرى العيون وحتى ميدان السيدة نفيسة، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 صباح يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، ولمدة 15 يومًا.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم تحويل حركة المرور إلى كلٍّ من شارع السيدة نفيسة (الشارع المستحدث) وشارع الإمام الشعراوي طوال فترة تنفيذ الأعمال، لضمان استمرار حركة السير بشكل آمن ومنظم.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بالمواقع المتأثرة، مع التنسيق الكامل مع الجهات المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية اللازمة لتنبيه قائدي المركبات وتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للمواطنين.