المصريون بالسعودية يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني بانتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 01:16 مساءً - توافد أبناء الجالية المصرية المقيمين فى المملكة العربية السعودية ـ لليوم الثانى على التوالى من انتخابات مجلس النواب ـ على مقار لجان الاقتراع، للمشاركة فى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون الشعب المصرى تحت قبة البرلمان .

ويمتد التصويت حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ، فيما ينطلق التصويت في الداخل في أيام 10 و11 نوفمبر، علي أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، لتبدأ عملية الطعون علي نتيجة انتخابات المرحلة الأولي خلال 48 ساعة وبحد أقصي موعده 20 نوفمبر.

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت توجه الناخبون لمقر اللجان للإدلاء بأصواتهم، حيث شهدت مراكز الاقتراع إقبالا كبيرا من أبناء الوطن للمشاركة في العملية الانتخابية.

ويختار الناخبين في الداخل والخارج خلال المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب المرشحين والقوائم بمحافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

إجراءات الطعون وموعد الفصل في نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في طعون نتائج المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب خلال 10 أيام تبدأ من 21 نوفمبر وحتي 30 نوفمبر.

وبالتزامن مع انتهاء الفصل في الطعون، يبدأ الصمت لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، لتنطلق عملية التصويت الخاصة بتلك المرحلة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، والداخل 3 و4 ديسمبر، علي أن يتم إعلان نتيجة جولة الإعادة بتاريخ 11 ديسمبر.