الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تتجه أنظار الصائمين إلى كيفية الحفاظ على صحتهم خلال ساعات الصيام الطويلة، في ظل تغير أنماط الحياة والعادات الغذائية اليومية.

رمضان فرصة لتعزيز الصحة .. تفاصيل

ويؤكد مختصون أن الصيام المعتدل يشكل فرصة مهمة لتعزيز الصحة البدنية وتنظيم وظائف الجسم، إذا ما تم الالتزام بإرشادات طبية وتغذية سليمة، خاصة لدى مرضى الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.



وأشار الخبراء إلى أن الصيام يسهم في:



تنظيم مستويات السكر في الدم.



خفض الكوليسترول الضار.



تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.



منح الجهاز الهضمي فترة راحة وتحسين أدائه.



المساعدة في الحفاظ على الوزن وتقوية المناعة.



وشدد الأطباء على ضرورة استشارة الطبيب قبل الصيام لذوي الأمراض المزمنة، بهدف تقييم حالتهم الصحية وتعديل جرعات الأدوية أو توقيتها بما يضمن صيامًا آمنًا دون مضاعفات.



وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد زايد العلاونة إن الصيام عند إدارته بشكل صحيح يعزز صحة الجسم ويساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة، مشددًا على أهمية الوعي الغذائي والالتزام بالإرشادات الطبية.



وأوضح الطبيب محمد خليل زهران أن اتباع نظام غذائي متوازن خلال الصيام يحافظ على الطاقة والنشاط البدني، داعيًا إلى الإكثار من شرب السوائل بين الإفطار والسحور وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن لتجنب الإرهاق والجفاف.



كما أكدت الصيدلانية الدكتورة فرات محمد أبو فرج أن حسن اختيار الأغذية خلال الصيام يلعب دورًا محوريًا في دعم الصحة العامة وتقوية الجهاز المناعي، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بمواعيد الأدوية والمكملات الغذائية تحت إشراف طبي.