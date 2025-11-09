زيزو يصنع وبن شرقي يسجل.. الأهلي يتقدم على الزمالك بهدف في الشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 07:28 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي في نهائي السوبر المصري بتقدم الأهلي بهدف نظيف، أحرزه أشرف بن شرقي من تمريرة رائعة لـ زيزو.
جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين وإن كان الأهلي هو الذي بدأ يستحوذ على مجريات الأمور وسدد تريزيجيه كرة قوية حوّلها محمد عواد حارس الزمالك إلى ضربة ركنية. وقاد ديانج هجمة خطرة للأهلي لكنه تباطئ في التسجيل ليتدخل دفاع الزمالك وينقذ الموقف، ورد عمرو ناصر مهاجم الزمالك بهجمة خطرة للزمالك لكنه سدد كرة ضعيفة أمسك بها محمد الشناوي.
نشط أداء الفريقين في وسط الملعب وهدد الزمالك مرمى الشناوي أكثر من مرة، وقاد شيكوبانزا هجمة خطرة من ناحية اليسار وراوغ دفاع الأهلي لكنه سددها بعيداً عن الشباك في الدقيقة 36.
عاد الأهلي للسيطرة وسدد زيزو كرة مرت أعلى العارضة، ونال دراديشار بطاقة صفراء للخشونة مع ناصر ماهر في الدقيقة 40، وسجل بن شرقي الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 44 بعدما تلقى تمريرة رائعو من زيزو أودعها في شباك عواد، بعدها حاول الزمالك إدراك التعادل لكن الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.
ويُدير اللقاء طاقم تحكيم تركي بقيادة حكم الساحة: خليل أموت (تركي)، حكم مساعد 1: جيهون سيسيجوزال (تركي) وحكم مساعد 2: عبد الله بورا (تركي) وحكم رابع: سهيل الملا (إماراتي) وحكم VAR: إستفان فاد (مجري) وحكم VAR مساعد: أنخيل بيو (مكسيكي).
تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري
ويخوض الأهلي مواجهة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى - ياسر إبراهيم - ياسين مرعى - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - أليو ديانج - تريزيجيه - زيزو - أشرف بن شرقى وجراديشار.
ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله، ويتواجد خارج التشكيل تماماً كل من إمام عاشور وحسين الشحات وأشرف داري لعدم الجاهزية الفنية ومعهم أفشة لأسباب فنية.
تشكيل الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر المصري
فيما يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد عواد - أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر - محمد شحاتة- سيف جعفر – عبد الله السعيد-ناصر ماهر – عمرو ناصر – وشيكو بانزا
ويجلس على مقاعد فريق الزمالك كل من: من مهدي سليمان، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، أحمد ربيع، أحمد حمدي، أحمد شريف، خوان بيزيرا، سيف الجزيري، وعدي الدباغ.
الأهلي والزمالك.. قمة جديدة على أرض الإمارات
نجح نادي الزمالك في حجز مقعده بالنهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، بينما حسم الأهلي تأهله بالفوز على سيراميكا بنتيجة (2-1).
كلاكيت عاشر مرة بين الاهلى والزمالك في السوبر
وتعد هذه المواجهة المرتقبة هي العاشرة تاريخيًا بين القطبين في نهائي السوبر المصري، إذ سبق أن التقيا في تسع نسخ سابقة أعوام (2003، 2008، 2014، 2015، 2016، 2018، 2019، 2021، 2024). وخلال المواجهات السابقة، تفوق الأهلي في سبع مناسبات، مقابل لقبين فقط للزمالك (2016 و2019). ويعد الأهلي حامل اللقب بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح في نسخة 2024.تاريخ البطولة.