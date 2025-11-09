زيزو يصنع وبن شرقي يسجل.. الأهلي يتقدم على الزمالك بهدف في الشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 07:28 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي في نهائي السوبر المصري بتقدم الأهلي بهدف نظيف، أحرزه أشرف بن شرقي من تمريرة رائعة لـ زيزو.

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين وإن كان الأهلي هو الذي بدأ يستحوذ على مجريات الأمور وسدد تريزيجيه كرة قوية حوّلها محمد عواد حارس الزمالك إلى ضربة ركنية. وقاد ديانج هجمة خطرة للأهلي لكنه تباطئ في التسجيل ليتدخل دفاع الزمالك وينقذ الموقف، ورد عمرو ناصر مهاجم الزمالك بهجمة خطرة للزمالك لكنه سدد كرة ضعيفة أمسك بها محمد الشناوي.

نشط أداء الفريقين في وسط الملعب وهدد الزمالك مرمى الشناوي أكثر من مرة، وقاد شيكوبانزا هجمة خطرة من ناحية اليسار وراوغ دفاع الأهلي لكنه سددها بعيداً عن الشباك في الدقيقة 36.

عاد الأهلي للسيطرة وسدد زيزو كرة مرت أعلى العارضة، ونال دراديشار بطاقة صفراء للخشونة مع ناصر ماهر في الدقيقة 40، وسجل بن شرقي الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 44 بعدما تلقى تمريرة رائعو من زيزو أودعها في شباك عواد، بعدها حاول الزمالك إدراك التعادل لكن الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.