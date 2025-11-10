الوطنية للانتخابات: لا توجد خروقات والغلق وفق إجراءات دقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 10:32 مساءً - أكد القاضى أحمد بندارى، رئيس غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الغرفة تواصل حتى الآن متابعة غلق جميع اللجان الانتخابية فى مختلف المحافظات، موضحًا أنه تم الانتهاء من غلق معظم اللجان فى 14 محافظة حتى الآن.

وأضاف أحمد بندارى، رئيس غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات أن عملية الغلق تتم وفق إجراءات دقيقة تشمل التأكد من إيداع الصناديق فى أماكن آمنة وتأمينها بالشكل الكافى، تنفيذًا لتوجيهات الهيئة الوطنية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة الأصوات.

متابعة ميدانية منذ الصباح الباكر

وأوضح أحمد بندارى، رئيس غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد سالم فى برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON، أن غرفة العمليات تتابع منذ الصباح الباكر فتح اللجان بالتنسيق مع أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات، إلى جانب رصد أى شكاوى أو تجمعات والتعامل الفورى معها لضمان سير العملية بسلاسة.

إقبال إيجابى من المواطنين

وأشار أحمد بندارى، رئيس غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن جميع الشكاوى التى وردت منذ بداية اليوم تم تقييمها بشكل إيجابى، موضحًا أن أغلبها مرتبط بكثافات الإقبال داخل اللجان الفرعية، وهو ما يعكس – بحسب قوله – الإيجابية الكبيرة لدى المواطن المصرى وحرصه على المشاركة الفاعلة فى الاستحقاق الانتخابى.

تمديد التصويت حال وجود ناخبين أمام اللجان

واختتم أحمد بندارى، رئيس غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تصريحاته بالتأكيد على أن غلق اللجان غدًا سيتم فى التاسعة مساءً، مع إمكانية مد فترة التصويت فى حال وجود ناخبين أمام اللجان، على أن تبدأ عمليات الفرز فور انتهاء التصويت داخل اللجان بحضور القضاة، ثم يتم إرسال النتائج العدديّة لكل مرشح إلى اللجان العامة تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية.

كان القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن عدد من يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 35 مليون و279 ألف و922 ناخبا موزعين كالتالى:

- الجيزة تضم 12 دائرة بعدد لجان 775 لجنة بها 152 مترشحًا (6634318 ناخب)

-الفيوم تضم 4 دوائر بعدد لجان 343 بها 68 مترشحًا (2232098 ناخب)

-الوادي الجديد تضم 2 دوائر بعدد لجان 60 بها 22 مترشحًا (195479 ناخب)

-بنى سويف تضم 4 دوائر بعدد لجان 479 بها 102 مترشحًا (2096676 ناخب)

-المنيا تضم 6 دوائر بعدد لجان 621 بها 145 مترشحًا (3831541 ناخب)

-أسيوط تضم 4 دوائر بعدد لجان 492 بها 102 مترشحًا (3073670 ناخب)

-سوهاج تضم 8 دوائر بعدد لجان 641 بها 177 مترشحًا (3375700 ناخب)

-قنا تضم 4 دوائر بعدد لجان 352 بها 122 مترشحًا (2215411 ناخب)

-الأقصر تضم 3 دوائر بعدد لجان 147 بها 51 مترشحًا (922698 ناخب)

-أسوان تضم 4 دوائر بعدد لجان 190 بها 59 مترشحًا (1122806 ناخب)

-البحر الأحمر تضم 3 دوائر بعدد لجان 68 بها 11 مترشحًا (340360 ناخب)

-الإسكندرية تضم 5 دوائر بعدد لجان 558 بها 89 مترشحًا (4475444 ناخب)

-البحيرة تضم 8 دوائر بعدد لجان 753 بها 210 مترشحًا (4388114 ناخب)

-مرسى مطروح تضم دائرتين بعدد لجان 127 بها 13 مترشحًا (375543ناخب)

مواعيد انتخابات المرحلة الأولى

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء التصويت فى المرحلة الأولى بالداخل وكذا موعد الإعادة لها والنتيجة الرسمية.

- 10 و11 نوفمبر الانتخابات في الداخل

- انتخابات الإعادة بالخارج 1 و 2 ديسمبر

- انتخابات الإعادة بالداخل 3 و4 ديسمبر

محافظات المرحلة الأولى

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات محافظات المرحلة الأولى والتى تتمثل فى:

(الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد -بني سويف – المنيا – أسيوط -سوهاج -قنا – الأقصر – أسوان -البحر الأحمر -الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).