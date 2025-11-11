نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إقبال جماهيري على التصويت بلجان مدرسة أتريس الابتدائية بمنشأة القناطر بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان الاقتراع في مدرسة أتريس الابتدائية بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة صباح اليوم الثلاثاء، اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، توافدًا كثيفًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وسط أجواء تنظيمية متميزة تعكس حرص المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

تنظيم محكم وإشراف قضائي

تم افتتاح اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مع حضور القضاة المشرفين على العملية الانتخابية للتأكد من جاهزية صناديق الاقتراع والأدوات المستخدمة، وتسجيل حضور الناخبين والتأكد من أسمائهم في كشوف الناخبين.

ويستلم كل ناخب بطاقتي اقتراع، الأولى للنظام الفردي والأخرى للقائمة الانتخابية، ليقوم بالتصويت خلف الستار في أجواء آمنة ومنظمة.

حضور لافت ومشاركة متنوعة

شهدت اللجان حضورًا واسعًا من جميع الفئات العمرية، مع تزايد مشاركة الشباب والسيدات، بالإضافة إلى توفير تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم لضمان إدلاء الجميع بأصواتهم بسهولة، وذلك بمساعدة الأجهزة الأمنية التي قدمت كراسي متحركة ووسائل نقل للناخبين غير القادرين على الحركة.

عدد الناخبين وعدد اللجان

أعلن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الأولى تضم نحو 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا، موزعين على 5606 لجنة فرعية في 14 محافظة، من بينها الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

مواعيد الانتخابات والإعادة

يستمر التصويت بالداخل حتى الساعة التاسعة مساء اليوم، فيما تم تحديد مواعيد انتخابات الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة بعد إغلاق اللجان تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية للحصر العددي.