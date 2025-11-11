نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- سيدات الوراق يقدن صغارهن أمام اللجان الانتخابية بإقبال كثيف في انتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان دائرة الوراق كثافة انتخابية لافتة من السيدات، كبار السن والشابات، اللاتي حرصن على الإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث برزت المشاركة النسائية بشكل قوي أمام مدارس الوراق، مؤكدة حرص نساء مصر على المشاركة في مسيرة البناء والتنمية.

مشهد النساء والأطفال أمام اللجان

سيطر مشهد الناخبات اللاتي اصطحبن أطفالهن على أجواء الانتخابات في الوراق، حيث حرصت بعض السيدات على حمل أطفالهن الرضع خلال التوجه إلى اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهن، ما يعكس تصميمهن على ممارسة حقهن الدستوري رغم الصعوبات.

كما شهدت اللجان طوابير طويلة من النساء من مختلف الأعمار، بعضهن جلس على كراسي انتظارًا لدورهن، في مشهد يعكس مشاركة النساء في تعزيز الحياة الديمقراطية في مصر.

عدد الناخبين والدوائر بالمرحلة الأولى

أعلن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى يبلغ 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا موزعين على المحافظات والدوائر كما يلي:

الجيزة: 12 دائرة، 775 لجنة، 152 مترشحًا، 6،634،318 ناخبًا.

الفيوم: 4 دوائر، 343 لجنة، 68 مترشحًا، 2،232،098 ناخبًا.

الوادي الجديد: 2 دائرة، 60 لجنة، 22 مترشحًا، 195،479 ناخبًا.

بني سويف: 4 دوائر، 479 لجنة، 102 مترشح، 2،096،676 ناخبًا.

المنيا: 6 دوائر، 621 لجنة، 145 مترشحًا، 3،831،541 ناخبًا.

أسيوط: 4 دوائر، 492 لجنة، 102 مترشح، 3،073،670 ناخبًا.

سوهاج: 8 دوائر، 641 لجنة، 177 مترشحًا، 3،375،700 ناخبًا.

قنا: 4 دوائر، 352 لجنة، 122 مترشحًا، 2،215،411 ناخبًا.

الأقصر: 3 دوائر، 147 لجنة، 51 مترشحًا، 922،698 ناخبًا.

أسوان: 4 دوائر، 190 لجنة، 59 مترشحًا، 1،122،806 ناخبًا.

البحر الأحمر: 3 دوائر، 68 لجنة، 11 مترشحًا، 340،360 ناخبًا.

الإسكندرية: 5 دوائر، 558 لجنة، 89 مترشحًا، 4،475،444 ناخبًا.

البحيرة: 8 دوائر، 753 لجنة، 210 مترشحين، 4،388،114 ناخبًا.

مرسى مطروح: دائرتان، 127 لجنة، 13 مترشحًا، 375،543 ناخبًا.

مواعيد الانتخابات

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد المرحلة الأولى بالداخل يومي 10 و11 نوفمبر، بينما تُجرى انتخابات الإعادة بالخارج في 1 و2 ديسمبر، وبالداخل في 3 و4 ديسمبر.

وتشمل المرحلة الأولى محافظات: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.