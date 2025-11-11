نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- 100 مليون صحة داخل لجان 6 أكتوبر.. فحوصات مجانية للناخبين أثناء انتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان الحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر تواجد فرق مبادرة 100 مليون صحة خلال انتخابات مجلس النواب 2025، حيث قامت طبيبتان من وزارة الصحة بتقديم خدمات قياس الضغط والسكر مجانًا للناخبين.

تأتي هذه الخدمات ضمن المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى دعم صحة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية دون استثناء.

دعم صحة المواطنين خلال الانتخابات

تأتي هذه المبادرة لتسليط الضوء على حرص الدولة على دمج الخدمات الصحية مع العملية الانتخابية، وضمان تمتع الناخبين بالرعاية الطبية أثناء مشاركتهم في العملية الديمقراطية.

عدد الناخبين والدوائر في المرحلة الأولى

أعلن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى يبلغ 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا، موزعين على المحافظات والدوائر كالتالي:

الجيزة: 12 دائرة، 775 لجنة، 152 مترشحًا، 6،634،318 ناخبًا.

الفيوم: 4 دوائر، 343 لجنة، 68 مترشحًا، 2،232،098 ناخبًا.

الوادي الجديد: 2 دائرة، 60 لجنة، 22 مترشحًا، 195،479 ناخبًا.

بني سويف: 4 دوائر، 479 لجنة، 102 مترشح، 2،096،676 ناخبًا.

المنيا: 6 دوائر، 621 لجنة، 145 مترشحًا، 3،831،541 ناخبًا.

أسيوط: 4 دوائر، 492 لجنة، 102 مترشح، 3،073،670 ناخبًا.

سوهاج: 8 دوائر، 641 لجنة، 177 مترشحًا، 3،375،700 ناخبًا.

قنا: 4 دوائر، 352 لجنة، 122 مترشحًا، 2،215،411 ناخبًا.

الأقصر: 3 دوائر، 147 لجنة، 51 مترشحًا، 922،698 ناخبًا.

أسوان: 4 دوائر، 190 لجنة، 59 مترشحًا، 1،122،806 ناخبًا.

البحر الأحمر: 3 دوائر، 68 لجنة، 11 مترشحًا، 340،360 ناخبًا.

الإسكندرية: 5 دوائر، 558 لجنة، 89 مترشحًا، 4،475،444 ناخبًا.

البحيرة: 9 دوائر، 753 لجنة، 210 مترشحين، 4،388،114 ناخبًا.

مرسى مطروح: دائرتان، 127 لجنة، 13 مترشحًا، 375،543 ناخبًا.

مواعيد الانتخابات

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء التصويت في المرحلة الأولى بالداخل يومي 10 و11 نوفمبر، فيما تُجرى انتخابات الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر.

وتشمل المرحلة الأولى محافظات: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.