نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إقبال كثيف من الناخبين في لجنة مدرسة الصفا والمروة الإعدادية بالهرم في انتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجنة مدرسة الصفا والمروة الإعدادية بالهرم – محافظة الجيزة إقبالًا كثيفًا من الناخبين في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث حرص المواطنون على التوجه مبكرًا للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الديمقراطية.

مشاركة نسائية وأجواء تنظيمية

وتميزت اللجنة بمشاركة قوية من السيدات، حيث حرصت بعض الناخبات على اصطحاب أطفالهن أثناء الإدلاء بأصواتهن، في مشهد يعكس حرص النساء على المشاركة في مسيرة البناء والتنمية.

كما التزمت اللجنة بالإجراءات التنظيمية لضمان انسيابية عملية التصويت وتسهيل دخول وخروج الناخبين.

خدمات صحية داخل اللجنة

في إطار المبادرات الرئاسية الداعمة للمواطنين، تواجدت فرق صحية لتقديم فحوصات بسيطة مثل قياس الضغط والسكر للناخبين بشكل مجاني، لضمان سلامتهم أثناء أداء واجبهم الانتخابي.

أهمية المشاركة في الانتخابات

أكد الناخبون في اللجنة على حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الفعالة في اختيار ممثليهم في البرلمان، مشددين على أن المشاركة الجماعية تعكس وعي المواطنين بأهمية العملية الانتخابية في دعم مسيرة التنمية والتقدم في مصر.