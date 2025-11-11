إقبال من المواطنين على انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - إقبال كبير وملحوظ تشهده اللجان الانتخابية بالإسكندرية، فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2025، واحتشد المواطنون أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، حيث تجرى العملية الانتخابية بالإسكندرية خلال 5 دوائر انتخابية تضم 5 لجان عامة و316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية، بإجمالي 4 ملايين و444 ناخبًا لهم حق التصويت.

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، على توافر التجهيزات اللازمة وتوفير كل وسائل الراحة للمواطنين، مؤكدًا على رفع كفاءة المرافق العامة والطرق المؤدية للجان، إلى جانب التأكد من أعمال النظافةضذ والإنارة داخل وخارج المقار بما يضمن سهولة ويسر حركة الناخبين.

كما وجّه المحافظ رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب بالتواجد الميداني المستمر والتنسيق الكامل مع المديريات الخدمية والجهات الأمنية والصحية، لضمان انتظام العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

توافر كراسي متحركة واستراحات مخصصة لكبار السن

وأكد الفريق أحمد خالد على توافر كراسي متحركة واستراحات مخصصة لكبار السن، ورفع كفاءة أعمال النظافة داخل وحول المقرات الانتخابية لتوفير بيئة مهيأة لاستقبال المواطنين.

عدد الناخبين فى كل محافظة بالمرحلة الأولى

كان القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن عدد من يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 35 مليونا و279 ألفا و922 ناخبا موزعين كالتالى:



- الجيزة تضم 12 دائرة بعدد لجان 775 لجنة بها 152 مترشحًا (6634318 ناخبا).

-الفيوم تضم 4 دوائر بعدد لجان 343 بها 68 مترشحًا (2232098 ناخبا).

-الوادي الجديد تضم 2 دوائر بعدد لجان 60 بها 22 مترشحًا (195479 ناخبا).

-بنى سويف تضم 4 دوائر بعدد لجان 479 بها 102 مترشح (2096676 ناخبا).

-المنيا تضم 6 دوائر بعدد لجان 621 بها 145 مترشحًا (3831541 ناخبا).

-أسيوط تضم 4 دوائر بعدد لجان 492 بها 102 مترشح (3073670 ناخبا).

-سوهاج تضم 8 دوائر بعدد لجان 641 بها 177 مترشحًا (3375700 ناخب).

-قنا تضم 4 دوائر بعدد لجان 352 بها 122 مترشحًا (2215411 ناخبا).

-الأقصر تضم 3 دوائر بعدد لجان 147 بها 51 مترشحًا (922698 ناخبا).

-أسوان تضم 4 دوائر بعدد لجان 190 بها 59 مترشحًا (1122806 ناخبين).

-البحر الأحمر تضم 3 دوائر بعدد لجان 68 بها 11 مترشحًا (340360 ناخبا).

-الإسكندرية تضم 5 دوائر بعدد لجان 558 بها 89 مترشحًا (4475444 ناخبا).

-البحيرة تضم 8 دوائر بعدد لجان 753 بها 210 مترشحين (4388114 ناخبا).

-مرسى مطروح تضم دائرتين بعدد لجان 127 بها 13 مترشحًا (375543 ناخبا).