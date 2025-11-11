الأرصاد الجوية تكشف خرائط الأمطار المتوقعة وتحذر: غزيرة ورعدية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل خرائط الأمطار وتفاصيل الطقس السيء المتوقع بعد غدا الخميس 13 نوفمبر ، حيث تشهد البلاد امكار متفاوتة الشدة .

تفاصيل التقلبات الجوية

ومن المتوقع اعتباراً من الخميس 13 نوفمبر الى السبت 15 نوفمبر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء تكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (24:23) ، القاهرة الكبرى والوجه البحري (25:24)، جنوب البلاد (31:25)

خرائط الأمطار الخميس

- فرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- قد يصاحب السحب الرعدية تساقط لحبات البرد ونشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحياناً.

- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

حالا الطقس

و يشهد اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر، يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

القاهرة الكبرى:

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى 28

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 18 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 18 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 20 والعظمى 28

الوجه البحري والدلتا:

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 20 والعظمى 28

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 19 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 19 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 28

- درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 27

مدن السواحل الشمالية:

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 28

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 28

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 17 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 16 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 16 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 13 والعظمى 26

مدن القناة وشمال سيناء:

- درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 19 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 18 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 18 والعظمى 27

جنوب سيناء:

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 12 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 08 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 19 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 18 والعظمى 28

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 31

مدن البحر الأحمر:

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 21 والعظمى 32

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 21 والعظمى 32

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 22 والعظمى 30

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 22 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 31

شمال الصعيد:

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 17 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 16 والعظمى 31

جنوب الصعيد:

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 17 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 18 والعظمى 32

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 20 والعظمى 35

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 20 والعظمى 35

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 21 والعظمى 36

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 17 والعظمى 33

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 22 والعظمى 34