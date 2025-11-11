نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يحذر من التصرفات الفردية السلبية داخل المتحف المصري الكبير ويشيد بالإقبال الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإقبال على زيارة المتحف المصري الكبير من المصريين والزوار الأجانب كبير جدًا منذ افتتاحه، مشيدًا بما وصفه بالفرحة والانتماء الوطني التي يظهرها الزوار.

وأشار مدبولي إلى أن المتحف أصبح طاقة اقتصادية كبيرة تساهم في نمو الاقتصاد المصري وتعزيز الموارد الوطنية، مؤكدًا أن المناطق السياحية الأخرى مثل الأهرامات ومتحف الحضارة بالفسطاط شهدت أيضًا زيادة في الإقبال بعد افتتاح المتحف الكبير.

التعامل مع الحالات الفردية السلبية

وتطرق رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي للحكومة إلى بعض الحالات الفردية التي تقوم بها بعض الممارسات السلبية داخل المتحف، مشددًا على أن هذه الحالات لا تعكس صورة المنظومة القائمة التي تخدم آلاف الزوار يوميًا.

وقال مدبولي: "كون أن تحدث حالة فردية أو اثنتان لا يعيب المنظومة، لكن يجب أن ننتبه كمصريين لأن ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي يعطي انطباعًا سيئًا".

ودعا المواطنين إلى توجيه الآخرين وتنبيههم للحفاظ على ممتلكات الدولة وضمان اكتمال فرحة الجميع بهذا الإنجاز الكبير.

المتحف كمحرك اقتصادي وسياحي

أوضح رئيس الوزراء أن المتحف المصري الكبير تحول إلى محرك للنمو السياحي والاقتصادي في مصر، مؤكدًا أن الدولة تعمل على استغلال هذا الصرح لتعزيز السياحة وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالزيارة، بما في ذلك النقل، الخدمات، والضيافة.