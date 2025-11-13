نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس بسبب سوء الأحوال الجوية وتحذيرات للمواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، توقف حركة الملاحة والصيد في ميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ ونشاط الرياح التي تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تكليفات عاجلة من محافظ كفر الشيخ

وجه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تبعات موجة الطقس الحالية، مع التعامل الفوري مع أي طوارئ ناتجة عن التغيرات المناخية التي تشهدها المحافظة.

كما شدد المحافظ على:

صيانة شبكات صفايات الأمطار ومتابعة عملها أولًا بأول.

تأمين أعمدة الإنارة المتهالكة وتغطية بيارات الصرف الصحي.

جاهزية سيارات الكسح ومعدات النظافة لرفع مياه الأمطار من الشوارع.

مراجعة خطوط الغاز الطبيعي ومتابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.

وأكد أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع مراكز المدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة حالة الطقس والتعامل الفوري مع أي بلاغات.

تحذير للمواطنين

أهابت محافظة كفر الشيخ بجميع المواطنين تجنب القيام بأي أنشطة بحرية أو ملاحية في الوقت الحالي، نظرًا لاستمرار ارتفاع الأمواج وشدة الرياح، كما طالبت قائدي السيارات بالقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخي الحيطة والحذر أثناء الشبورة أو الأمطار، وتجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة حفاظًا على السلامة العامة.