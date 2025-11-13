نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار وأمطار غزيرة واحتمالات لتساقط الثلوج بعدة مناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة تصل أحيانًا إلى الرعدية والثلجية في بعض المناطق.

خريطة الأمطار المتوقعة

تشير خرائط الأرصاد إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، تمتد مساءً إلى الدقهلية، دمياط، بورسعيد على فترات متقطعة.



كما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على مناطق من الغربية، المنوفية، الشرقية، وتمتد جنوبًا إلى حلايب وشلاتين.

في حين تتعرض القاهرة الكبرى ومدن القناة لأمطار خفيفة على فترات متقطعة خلال ساعات المساء.

شبورة مائية في الصباح

وتحذر الأرصاد من تكوّن شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح، من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

تحذير عاجل من الأرصاد

وأوضحت الهيئة أن السحب الرعدية قد يصاحبها تساقط لحبات البرد بنسبة 30% تقريبًا، مع نشاط رياح قوية ناتجة عن الهواء الهابط من السحب، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، إضافة إلى ضربات البرق والرعد على فترات متقطعة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عنها بشكل دوري، مشيرة إلى أنه يتم تحديث خرائط الطقس أولًا بأول في حال حدوث أي تغيرات في الحالة الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: