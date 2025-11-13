نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أشرف صبحي: إنشاء 1028 مركز شباب ضمن مشروع حياة كريمة بين 2018 و2025 لتعزيز التنمية الشبابية والرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة والهيئات العسكرية، لمناقشة جهود تطوير المنظومة الشبابية والرياضية في مصر.

وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مراجعة البرامج والمشروعات التي أُنجزت في الفترة من 2018 حتى 2025، حيث تم تنفيذ:

532 برنامجًا ونشاطًا للنشء استفاد منها نحو 24 مليون شخص.

1150 برنامجًا ونشاطًا للشباب استفاد منها 70 مليون شاب وفتاة.

928 برنامجًا ونشاطًا رياضيًا استفاد منها 19 مليون شخص.

إنشاء 1028 مركز شباب ضمن مشروع حياة كريمة

أوضح الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة أقامت 1028 مركز شباب خلال الفترة من 2018 حتى 2025 ضمن مشروع حياة كريمة، ضمن جهود تطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية في المحافظات المختلفة.

كما استعرض الوزير الجهود المبذولة في إنشاء مراكز التنمية الشبابية، والمدن الشبابية، والملاعب، والأندية الرياضية، بالإضافة إلى تطوير المشروع القومي للمعسكرات، والذي يهدف إلى تنفيذ برامج شاملة لتنمية النشء والشباب، وتسهيل ممارسة الأنشطة الرياضية للحفاظ على الصحة وبناء القدرات البشرية.

وأشار الوزير إلى أن البرامج تستهدف جميع الفئات الاجتماعية، المدارس الأجنبية والدولية، وأعضاء الأندية الرياضية، بما يسهم في تعزيز التمكين الرياضي والمجتمعي وتطوير مهارات الشباب.

مساهمة الرياضة في الاقتصاد الوطني

أوضح الوزير أن مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1.34%، فيما بلغ عائد الطرح الاستثماري مع القطاع الخاص في مجال الشباب والرياضة نحو 34 مليار جنيه خلال الفترة من 2018 حتى 2025، مع وجود 548 شركة خدمات رياضية قائمة.

التطوير المؤسسي والتشريعي للمنظومة الشبابية

تناول الاجتماع أيضًا تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة، وتحديث قوانين الرياضة والهيئات الشبابية، وإصدار اللوائح المنظمة للحوكمة والشفافية، بهدف جعل مصر مركزًا لاستضافة البطولات الرياضية القارية والدولية، وتأهيل اللاعبين واكتشاف المواهب الرياضية بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما تم عرض إجراءات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025 – 2032، بما يضمن رفع أداء الدولة في المؤشرات الدولية للقطاع الرياضي والشبابي، ويعزز التنمية المستدامة للمجتمع.