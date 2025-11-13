تقارير صحفية: رفض استئناف الأهلى على طرد جراديشار ويغيب أمام شبيبة القبائل والجيش الملكي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رفض الاستئناف المقدم من النادي الأهلي لإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها نيتش جراديشار مهاجم الفريق خلال مواجهة الإياب التى جمعته بفريق إيجل نوار بطل بوروندي.

كان الأهلي قد أرسل تظلما للاتحاد الأفريقي لكرة القدم من قرارات الحكم السنغالي عيسى سي، الذي أدار مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي التي أقيمت باستاد القاهرة في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

كاف يرفض استئناف الأهلى

قال موقع " أفريكا سبورت " المتخصص فى تغطية أخبار الكرة الأفريقية أن جراديشار سوف يغيب عن أول مباراتين في دور المجموعات ضد شبيبة القبائل والجيش الملكي، لكنه سيكون متاحًا في الجولة الثالثة ضد يانج أفريكانز بطل تنزانيا.

أشار الموقع إلى أن لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قررت فتح تحقيقًا مع الحكم السنغالي عيسى سي، الذي أدار المباراة وأشهر البطاقة الحمراء.

مبررات الأهلى فى طرد جراديشار

الجدير بالذكر أنه جاء فى التظلم الإشارة إلى القرارات العديدة الخاطئة لحكم المباراة، في مقدمتها الطرد غير المبرر لمهاجم الفريق نيتس جراديشار، وعدم طرد لاعب المنافس الذي قام بالاعتداء على مدافع الأهلي أحمد رمضان بيكهام، وأداء الأهلي لما يزيد على 75 دقيقة من زمن المباراة ناقص العدد.

وطلب الأهلي فى تظلمه «المدعوم بالفيديو» عدم إيقاف اللاعب «جراديشار»؛ لأن قرار الحكم لا يستند إلى واقع، عملًا بمبدأ العدالة وحرصًا على نجاح المسابقات الأفريقية.

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن وقوع الأهلي في مجموعة نارية، حيث أقيمت قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، ووقع الأهلي في المجموعة الثانية برفقة أندية يانج أفريكانز، الجيش الملكي، وشبيبة القبائل. ويبدأ الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة شبيبة القبائل في القاهرة خلال شهر نوفمبر الجاري.