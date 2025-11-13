نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رعد وبرق... بيان عاجل بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق شمال مصر غدًا الجمعة 14 نوفمبر 2025، مشيرة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مع فرص قوية لتساقط الأمطار الرعدية.

الأمطار تضرب المحافظات الشمالية والقاهرة

توقعت الأرصاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على محافظات:

الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، دمياط، بورسعيد، وشمال سيناء، على فترات متقطعة.

كما تمتد الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة إلى مناطق القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، خليج السويس، وسط وجنوب سيناء، حلايب وشلاتين.

رياح قوية واضطراب في الملاحة البحرية

أوضحت الأرصاد أن نشاط الرياح سيشمل أغلب الأنحاء، وقد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد والبحر الأحمر.

كما توقعت اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية على سواحل مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، دمياط، وبورسعيد، مع سرعة رياح تتراوح بين 40 و50 كم/س، وارتفاع أمواج يصل إلى 3 أمتار.

شبورة كثيفة صباحًا وتحذير من انعدام الرؤية

حذّرت الهيئة من تشكل شبورة مائية كثيفة من الساعة 4 حتى 9 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا وتؤدي لانعدام الرؤية.

احتمالية السيول وتساقط البرد في شمال سيناء

ذكرت الأرصاد أن السحب الرعدية القوية قد تتسبب بنسبة 30% في تكوّن السيول على مناطق من شمال سيناء، إلى جانب تساقط حبات البرد، ونشاط الرياح القوية المصحوبة بالصواعق في بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 14 نوفمبر 2025

المنطقة العظمى (°م) الصغرى (°م) القاهرة والوجه البحري 23 – 22 16 السواحل الشمالية 25 – 24 18 شمال الصعيد 23 – 22 15 جنوب الصعيد 27 – 26 19

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية جميع المواطنين إلى متابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس من المصادر الرسمية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب آثار الأمطار الغزيرة والرياح القوية، مؤكدة أن البلاد تشهد بداية مبكرة لموجة باردة تمهّد لشتاء 2025-2026.