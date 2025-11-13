نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الأرصاد تحذر: منخفضك جوي بارد يضرب البلاد وأمطار رعدية تضرب السواحل الشمالية خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدًا الجمعة 14 نوفمبر 2025، على مناطق شمال مصر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مصحوبة بتقلبات جوية قوية تشمل أمطار رعدية، رياح نشطة، وشبورة كثيفة في الصباح.

أمطار غزيرة ورعدية على الإسكندرية والدلتا

توقعت الهيئة أن تشهد مناطق الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، دمياط، بورسعيد، وشمال سيناء أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على فترات متقطعة، مع احتمالية تساقط حبات البرد في بعض المناطق الشمالية.

كما تمتد الأمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، خليج السويس، وسط وجنوب سيناء، ومناطق من حلايب وشلاتين.

رياح نشطة واضطراب في الملاحة البحرية

أوضحت الأرصاد أن نشاط الرياح سيؤثر على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، دمياط، وبورسعيد.

وتتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، فيما يصل ارتفاع الأمواج إلى نحو 3 أمتار على البحر المتوسط.

شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق السريعة

وحذّرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح، من الساعة 4 حتى 9 صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية.

سيول محتملة على شمال سيناء وصواعق برق في بعض المناطق

أشارت الأرصاد إلى أن السحب الرعدية القوية قد تتسبب بنسبة تصل إلى 30% في تكوّن السيول على شمال سيناء، مع احتمالية تساقط البرد، ونشاط رياح هابطة قوية مثيرة للرمال والأتربة، إلى جانب صواعق برق ورعد في بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 14 نوفمبر 2025