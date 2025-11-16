نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "10 سنوات من الإنجازات" خلال افتتاح محطات بحرية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، فعاليات افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، وذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز البنية التحتية الداعمة للنقل البحري والتجارة العالمية.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن برنامج الاحتفال بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها عرض فيلم تسجيلي بعنوان "10 سنوات من الإنجازات"، والذي استعرض حجم المشروعات القومية والتنموية التي شهدتها الدولة المصرية خلال العقد الماضي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الحفل تضمن كلمة ألقاها كيث سفندسن، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "أيه. بي. موللر – ميرسك" والرئيس التنفيذي لمجموعة "A.P. Moller – Terminals"، حيث أشاد بدور الرئيس السيسى ومحورية الدور المصري في استضافة قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أن ذلك يعكس قيادة مصر الفاعلة في دعم استقرار الشرق الأوسط.

كما نوّه "سفندسن" إلى التعاون الناجح بين هيئة قناة السويس وشركة "ميرسك"، والذي حقق نتائج إيجابية خلال سنوات عمل الشركة في مصر، معلنًا اعتزامهم زيادة الاستثمارات في السوق المصري، موجهًا الشكر للحكومة على التسهيلات والدعم المستمر.