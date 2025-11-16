نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وليد جمال الدين يقدم مجسم سفينة فرعونية هدية للرئيس السيسي خلال افتتاح محطات بحرية بشرق بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، فعاليات افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ميناء شرق بورسعيد، وذلك في إطار التوسع المستمر في مشروعات البنية التحتية الداعمة للنقل البحري والاستثمار اللوجستي.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاحتفال بدأ بتلاوة القرآن الكريم وعرض فيلم تسجيلي بعنوان "10 سنوات من الإنجازات"، أعقبه كلمات لمسؤولي الشركات العالمية المشاركة في مشروعات المنطقة الاقتصادية، وعلى رأسهم كيث سفندسن من شركة ميرسك، والذي أشاد بدور مصر المحوري في استضافة قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا تطلع الشركة لزيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة.

كما شهدت الفعالية كلمات لكلٍّ من أوليفير دي نوراي، رئيس مجلس إدارة شركة "سكات"، وطارق فتحي، رئيس مجموعة سكاي بورتس، اللذَين أكدا أهمية المشروعات الجديدة في تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، وذلك بالتزامن مع افتتاح محطتَي تداول السيارات والمحطة متعددة الأغراض عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وعرضت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فيلمًا تسجيليًا عن منطقة شرق بورسعيد المتكاملة، تلاه استعراض قدمه وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، أكد خلاله أن عام 2025 يمثل عامًا استثنائيًا في مسيرة الهيئة، موضحًا أن ميناء شرق بورسعيد أصبح أول ميناء حاويات في إفريقيا والثالث عالميًا من حيث الكفاءة.

كما أعلن عن توفير 136 ألف فرصة عمل منذ 2016 وحتى الآن، وجذب 11.6 مليار دولار من الاستثمارات، مع التركيز على صناعات الهيدروجين الأخضر.

وفي ختام كلمته، قدّم وليد جمال الدين هدية تذكارية للرئيس السيسي عبارة عن مجسم لسفينة فرعونية، تعبيرًا عن الفخر بالتاريخ البحري المصري وامتداد دوره في التنمية الحديثة.