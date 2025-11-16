نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يقرر تعيين أحمد عبد السلام عفيفي نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، يقضي بتعيين الدكتور أحمد عبد السلام عبد العزيز عفيفي نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك استكمالًا لمدة مجلس الإدارة الحالي الصادر بإعادة تشكيله وفق قرار رئيس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022.

تفاصيل قرار التعيين

ووفقًا لما جاء في القرار المنشور، يتولى الدكتور أحمد عبد السلام عفيفي منصب نائب رئيس الهيئة للمدة المتبقية من الدورة الحالية، ضمن خطة الدولة لدعم الهيئات الرقابية بالكفاءات اللازمة وتعزيز دور الرقابة المالية في الأسواق المصرية.