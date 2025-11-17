نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يشدد على الشفافية الكاملة للهيئة الوطنية للانتخابات ويطالب بمراجعة الطعون بدقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الالتزام الكامل بالشفافية والدقة في أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات خلال إعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، مشددًا على ضرورة التدقيق في جميع الأحداث والطعون التي وصلت بشأن الدوائر الانتخابية المختلفة.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص القيادة المصرية على تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وضمان تمثيل حقيقي لإرادة الشعب تحت قبة البرلمان.

الرئيس السيسي يحث على تدقيق الأحداث الانتخابية والطعون

صرح الرئيس السيسي قائلًا: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها".

وطالب الرئيس الهيئة بـ التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون المقدمة، واتخاذ القرارات التي تعكس إرادة الناخبين بشكل حقيقي، مع التأكيد على الأمانة والشفافية في التعامل مع جميع النتائج.

وأضاف الرئيس أن الهيئة الوطنية للانتخابات يجب أن تضمن حصول كل مندوب لكل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، لضمان تمثيل فعلي وصادق للمواطنين تحت قبة البرلمان.

إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان النزاهة

أكد الرئيس السيسي أن الهيئة الوطنية للانتخابات ليست مترددة في اتخاذ القرارات الصعبة إذا تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، بما يشمل:

الإلغاء الكامل للمرحلة الانتخابية في حال وجود مخالفات جسيمة تعيق نزاهة العملية.

الإلغاء الجزئي للدائرة أو أكثر من الدوائر الانتخابية، على أن تُجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا لضمان تمثيل دقيق وشفاف.

وأشار الرئيس إلى أن الرقابة على الدعاية الانتخابية تمثل أحد أهم محاور عمل الهيئة، موضحًا أن أي مخالفات في الحملات الدعائية يجب الإعلان عنها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمنع تكرارها في الجولات الانتخابية القادمة.

حرص القيادة على تمثيل حقيقي للمواطنين

تأتي توجيهات الرئيس السيسي في الوقت الذي تتابع فيه الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون والاعتراضات التي قُدمت من مختلف المرشحين، والتي تشمل المخالفات الإجرائية، والأخطاء في الحصر العددي للأصوات، والتجاوزات في الدعاية الانتخابية.

ويهدف هذا الحرص إلى ضمان أن يكون أعضاء مجلس النواب المنتخبين ممثلين فعليين للشعب المصري، وأن تعكس نتائج الانتخابات إرادة المواطنين بدقة وشفافية.

وشدد الرئيس على أن مبدأ الشفافية يجب أن يمتد إلى جميع مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك الفرز، والتحقق من النتائج، وإعلانها رسميًا في الجريدة الرسمية، وذلك لتفادي أي لبس أو شكوك حول صحة العملية الانتخابية.

الرقابة على الدعاية الانتخابية

أوضح الرئيس السيسي أن الإعلان عن المخالفات الانتخابية والدعاية غير القانونية يعد جزءًا أساسيًا من ضمان نزاهة الانتخابات، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات مطالبة بـ:

متابعة جميع المواد الدعائية المنشورة داخل الدوائر الانتخابية.

التدخل فورًا في حال وجود أي تجاوزات للقانون الانتخابي.

تعزيز الضوابط لمنع تكرار المخالفات في الجولات القادمة.

وأشار الرئيس إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تحقيق نزاهة المنافسة بين المرشحين ويضمن أن تكون الانتخابات بيئة عادلة ومتوازنة لجميع الأطراف.

توجيهات لتعزيز الثقة العامة

أكد الرئيس السيسي أن كل الإجراءات التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات يجب أن تعزز الثقة العامة في العملية الديمقراطية، وتضمن أن يكون التمثيل النيابي قائمًا على أساس صادق وشفاف.

كما دعا الرئيس إلى ضرورة توسيع نطاق الرقابة والتدقيق على جميع المستويات، لضمان أن تكون كل النتائج والطعون محل فحص دقيق وعادل، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين على حد سواء.

وأضاف الرئيس: "الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المستقلة الوحيدة المخوّلة للفصل في كل الأحداث الانتخابية، ويجب أن تُرفع فيها جميع المعايير القانونية والأخلاقية لضمان نزاهة العملية".