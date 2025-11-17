نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والجزائر والقنوات الناقلة والمعلق في ودية كأس العرب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجدد الصدام الكروي بين المنتخبين المصري والجزائر يمصر والجزائر Egypt vs Algeria اليوم على أرضية استاد القاهرة الدولي، حيث تُقام مباراة مصر والجزائر الودية الثانية، والتي تعد آخر اختبار قبل انطلاق بطولة كأس العرب 2025 المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر. ومع اقتراب صافرة البداية، يرتفع بحث الجمهور بشكل ملحوظ عن موعد مباراة مصر والجزائر والقناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر.

وتُقام مباراة مصر والجزائر الودية اليوم الإثنين الموافق 17 نوفمبر 2025، وتنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وذلك بعد تعديل موعد اللقاء الذي كان مقررًا في السادسة مساءً؛ لتفادي التعارض مع مباراة ودية أخرى تجمع بين منتخب مصر ومنتخب كاب فيردي.

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين على استاد القاهرة في مباراة ودية ثانية، هي الأخيرة قبل البطولة التي تقام في قطر بين 1 و18 ديسمبر المقبل.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة مصر والجزائر الودية قبل المشاركة في كأس العرب 2025.

مباراة مصر والجزائر الودية

تقام مباراة منتخب مصر الثاني ضد نظيره الجزائري اليوم الإثنين الموافق 17 نوفمبر 2025.

وتنطلق الودية المرتقبة في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة، وذلك بعد تعديل الموعد الذي تم تحديده سابقا في الساعة 6، وذلك لكي لا يتعارض مع لقاء منتخب مصر الودية ضد كاب فيردي، الذي يبدأ في نفس التوقيت.

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية

تذاع مباراة مصر والجزائر الودية عبر قناة "أون سبورت 2".

وتأتي أهمية مباراة مصر والجزائر الودية في كونها اختبارًا حقيقيًا قبل دخول أجواء المنافسة في قطر، وسط اهتمام واسع من الجماهير بمعرفة موعد مباراة مصر والجزائر والقناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر لمتابعة المواجهة بلا تشفير.

وتُقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، وتبدأ في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء ينتظره عشاق الكرة العربية، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير بـ معلق مباراة مصر والجزائر والتغطية الإعلامية المصاحبة.

مصر والجزائر Egypt vs Algeria

وكانت المباراة الودية الأولى بين مصر والجزائر، بقيادة المدير الفني حلمي طولان، قد شهدت إثارة كبيرة انتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة 3-2، بعدما تقدم المنتخب الجزائري أولًا، قبل أن يدرك منتخب مصر التعادل بهدف بالنيران الصديقة، ويتبادل الفريقان التسجيل حتى خطف حسام حسن هدف الفوز في الدقائق الأخيرة بعد تمريرة ذهبية من أكرم توفيق.

ويستعد منتخب مصر الثاني لتحقيق نتيجة إيجابية جديدة، بهدف تعزيز الثقة بين اللاعبين وإثبات قدراتهم على المنافسة في البطولة المقبلة، خاصة مع إشراك عناصر جديدة ضمن خطة الجهاز الفني لتوسيع قاعدة اللاعبين الجاهزين للمشاركات الدولية.